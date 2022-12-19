https://ria.ru/20221219/soyuz-1839772063.html
Борисов рассказал о повреждении в системе охлаждения "Союз МС-22"
Борисов рассказал о повреждении в системе охлаждения "Союз МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022
Борисов рассказал о повреждении в системе охлаждения "Союз МС-22"
Предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" меньше миллиметра, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов журналистам. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:26
2022-12-19T16:26
2022-12-19T16:35
наука
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юрий борисов (роскосмос)
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" меньше миллиметра, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов журналистам."Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть – где-то 0,8 миллиметра, что, собственно, и привело к разгерметизации", - сказал Борисов.Утечка из системы охлаждения пристыкованного к МКС "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
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космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
16:26 19.12.2022 (обновлено: 16:35 19.12.2022)
Борисов рассказал о повреждении в системе охлаждения "Союз МС-22"
Борисов сообщил, что по предварительным данным, отверстие в "Союз МС-22" меньше миллиметра