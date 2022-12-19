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Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221219/soyuz-1839756423.html
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявила пресс-служба "Роскосмоса". "Специальная комиссия должна принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю, планирующегося в марте 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение будет принято после обсуждения рабочими группами выводов о причинах инцидента в конце декабря. Сейчас специалисты постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента станции и корабля "Союз МС-22". Ранее проведенные тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет. Тесты будут продолжены. Сейчас рассматриваются два варианта: либо штатно выполнить пересменку российских экипажей в марте, как и было запланировано, либо отправить к МКС беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22". "Кроме того, комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС", - добавили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
15:43 19.12.2022
 
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"

"Роскосмос": спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на МКС корабль на замену "Союз МС-22"

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявила пресс-служба "Роскосмоса".
"Специальная комиссия должна принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю, планирующегося в марте 2023 года", - говорится в сообщении.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
15 декабря, 11:28
Эксперт прокомментировал ситуацию с разгерметизацией корабля на МКС
Отмечается, что решение будет принято после обсуждения рабочими группами выводов о причинах инцидента в конце декабря.
Сейчас специалисты постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента станции и корабля "Союз МС-22". Ранее проведенные тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет. Тесты будут продолжены.
Сейчас рассматриваются два варианта: либо штатно выполнить пересменку российских экипажей в марте, как и было запланировано, либо отправить к МКС беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22".
"Кроме того, комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС", - добавили в "Роскосмосе".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 09:43
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