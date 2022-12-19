https://ria.ru/20221219/soyuz-1839756423.html
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
наука
космос - риа наука
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявила пресс-служба "Роскосмоса". "Специальная комиссия должна принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю, планирующегося в марте 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение будет принято после обсуждения рабочими группами выводов о причинах инцидента в конце декабря. Сейчас специалисты постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента станции и корабля "Союз МС-22". Ранее проведенные тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет. Тесты будут продолжены. Сейчас рассматриваются два варианта: либо штатно выполнить пересменку российских экипажей в марте, как и было запланировано, либо отправить к МКС беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22". "Кроме того, комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС", - добавили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:160:640:640_1920x0_80_0_0_c5b1bd07e3621e7561ede254de6d1b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
"Роскосмос": спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на МКС корабль на замену "Союз МС-22"