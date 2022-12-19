https://ria.ru/20221219/soyuz-1839756423.html

Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"

Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022

Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"

Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять на Международную космическую станцию беспилотный корабль-спасатель на замену "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявила пресс-служба "Роскосмоса". "Специальная комиссия должна принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю, планирующегося в марте 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение будет принято после обсуждения рабочими группами выводов о причинах инцидента в конце декабря. Сейчас специалисты постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента станции и корабля "Союз МС-22". Ранее проведенные тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет. Тесты будут продолжены. Сейчас рассматриваются два варианта: либо штатно выполнить пересменку российских экипажей в марте, как и было запланировано, либо отправить к МКС беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22". "Кроме того, комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС", - добавили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html

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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)