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Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза - РИА Новости, 19.12.2022
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Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза - РИА Новости, 19.12.2022
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:47
2022-12-19T19:30
антониу гутерреш
оон
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сша
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франция
великобритания
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе".По его словам, вопрос реформы Совбеза в ведении стран членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры.По его словам, Франция и Великобритания ранее выступали "с определенным предложением" об ограничении применения вето в Совбезе. "Но я по-прежнему пессимистичен по поводу того, чтобы (применение) права вето всерьез ставилось под вопрос", - добавил он.
https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html
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антониу гутерреш, оон, в мире, россия, сша, генеральная ассамблея оон, франция, великобритания
Антониу Гутерреш, ООН, В мире, Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН, Франция, Великобритания
18:47 19.12.2022 (обновлено: 19:30 19.12.2022)
 
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза

Генсек ООН Гутерреш заявил о "серьезном" рассмотрении возможности расширения Совбеза

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе".
По его словам, вопрос реформы Совбеза в ведении стран членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры.
"Но я думаю, что во время сессии Генассамблеи в сентябре я впервые слышал от США и от России четкий сигнал о том, что они за расширение числа постоянных членов Совета безопасности. Думаю, что сейчас есть пространство для намного более серьезной дискуссии в отношении реформы Совета безопасности. Полагаю, что возможность расширения Совета безопасности всерьез на столе", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
По его словам, Франция и Великобритания ранее выступали "с определенным предложением" об ограничении применения вето в Совбезе. "Но я по-прежнему пессимистичен по поводу того, чтобы (применение) права вето всерьез ставилось под вопрос", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 04:40
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Антониу ГутеррешООНВ миреРоссияСШАГенеральная Ассамблея ООНФранцияВеликобритания
 
 
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