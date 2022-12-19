https://ria.ru/20221219/sovbez-1839822907.html

Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза

Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза - РИА Новости, 19.12.2022

Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе". РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:47

2022-12-19T18:47

2022-12-19T19:30

антониу гутерреш

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе".По его словам, вопрос реформы Совбеза в ведении стран членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры.По его словам, Франция и Великобритания ранее выступали "с определенным предложением" об ограничении применения вето в Совбезе. "Но я по-прежнему пессимистичен по поводу того, чтобы (применение) права вето всерьез ставилось под вопрос", - добавил он.

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

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