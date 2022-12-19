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Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза - РИА Новости, 19.12.2022
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:47
2022-12-19T18:47
2022-12-19T19:30
антониу гутерреш
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что возможность расширения числа постоянных членов Совета безопасности "находится на столе".По его словам, вопрос реформы Совбеза в ведении стран членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры.По его словам, Франция и Великобритания ранее выступали "с определенным предложением" об ограничении применения вето в Совбезе. "Но я по-прежнему пессимистичен по поводу того, чтобы (применение) права вето всерьез ставилось под вопрос", - добавил он.
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18:47 19.12.2022 (обновлено: 19:30 19.12.2022)
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
Генсек ООН Гутерреш заявил о "серьезном" рассмотрении возможности расширения Совбеза