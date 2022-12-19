https://ria.ru/20221219/sotspodderzhka-1839727177.html

Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде

Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:16

2022-12-19T14:16

2022-12-19T14:16

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и возможность обращения за их получением через портал госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, устанавливается обязательство реализации мер социальной поддержки в электронном виде с возможностью обращения за их получением через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получения сведений, необходимых для предоставления мер социальной защиты (поддержки), только посредством межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке. По мнению разработчиков, эта норма обеспечивает установление единых процедур взаимодействия с гражданами, которым установлена мера соцподдержки.

https://ria.ru/20221205/sotspodderzhka-1836511514.html

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общество, владимир путин, россия