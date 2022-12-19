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Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде
Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:16
2022-12-19T14:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и возможность обращения за их получением через портал госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, устанавливается обязательство реализации мер социальной поддержки в электронном виде с возможностью обращения за их получением через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получения сведений, необходимых для предоставления мер социальной защиты (поддержки), только посредством межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке. По мнению разработчиков, эта норма обеспечивает установление единых процедур взаимодействия с гражданами, которым установлена мера соцподдержки.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:16 19.12.2022
 
Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде

Путин подписал закон о реализации мер соцподдержки в электронном виде через "Госуслуги"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и возможность обращения за их получением через портал госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, устанавливается обязательство реализации мер социальной поддержки в электронном виде с возможностью обращения за их получением через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получения сведений, необходимых для предоставления мер социальной защиты (поддержки), только посредством межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.
По мнению разработчиков, эта норма обеспечивает установление единых процедур взаимодействия с гражданами, которым установлена мера соцподдержки.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 19:45
Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России
 
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