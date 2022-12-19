https://ria.ru/20221219/sochi-1839803926.html
Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду
Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду - РИА Новости, 19.12.2022
Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду
Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, однако городские пляжи в Центральном районе курорта работают штатно и открыты для отдыхающих, передает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:46
2022-12-19T18:46
2022-12-19T18:46
туризм
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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, однако городские пляжи в Центральном районе курорта работают штатно и открыты для отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости. Администрация информировала жителей и туристов о непогоде на участке Магри – Веселое до утра вторника. Городские службы мобилизовали силы, рассказывали власти. В понедельник пляжи вдоль центральной набережной "Маяк" доступны для прогулок, у входа отсутствуют сигнальные ленты. О непогоде предупреждают лишь флаги красного и черного цветов в некоторых местах и специальные таблички. При этом шторм в море не превышает двух баллов. "Работаем в зимнем расписании", – сказал спасатель городского пляжа "Маяк". В воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также предупреждали о сильных грозовых дождях в Сочи 19 декабря.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы, Отдых на море
Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду
Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, но городские пляжи работают
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, однако городские пляжи в Центральном районе курорта работают штатно и открыты для отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости.
Администрация информировала жителей и туристов о непогоде на участке Магри – Веселое до утра вторника. Городские службы мобилизовали силы, рассказывали власти.
В понедельник пляжи вдоль центральной набережной "Маяк" доступны для прогулок, у входа отсутствуют сигнальные ленты. О непогоде предупреждают лишь флаги красного и черного цветов в некоторых местах и специальные таблички. При этом шторм в море не превышает двух баллов. "Работаем в зимнем расписании", – сказал спасатель городского пляжа "Маяк".
В воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также предупреждали о сильных грозовых дождях в Сочи 19 декабря.