https://ria.ru/20221219/sochi-1839803926.html

Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду

Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду - РИА Новости, 19.12.2022

Сочинские пляжи открыты для отдыхающих в непогоду

Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, однако городские пляжи в Центральном районе курорта работают штатно и открыты для отдыхающих, передает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:46

2022-12-19T18:46

2022-12-19T18:46

туризм

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют шторм в четыре балла в море Сочи, однако городские пляжи в Центральном районе курорта работают штатно и открыты для отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости. Администрация информировала жителей и туристов о непогоде на участке Магри – Веселое до утра вторника. Городские службы мобилизовали силы, рассказывали власти. В понедельник пляжи вдоль центральной набережной "Маяк" доступны для прогулок, у входа отсутствуют сигнальные ленты. О непогоде предупреждают лишь флаги красного и черного цветов в некоторых местах и специальные таблички. При этом шторм в море не превышает двух баллов. "Работаем в зимнем расписании", – сказал спасатель городского пляжа "Маяк". В воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также предупреждали о сильных грозовых дождях в Сочи 19 декабря.

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туристы, отдых на море