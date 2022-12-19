https://ria.ru/20221219/snup-1839795315.html

Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter

Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter - РИА Новости, 19.12.2022

Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter

Американский рэпер Снуп Догг вслед за Илоном Маском разместил в Twitter собственный опрос, должен ли он возглавить соцсеть. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:34

2022-12-19T17:34

2022-12-19T17:34

в мире

технологии

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728994365_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cbcfeada71ace22c80432cb74dc9c00b.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг вслед за Илоном Маском разместил в Twitter собственный опрос, должен ли он возглавить соцсеть.Всего в опросе успело поучаствовать почти полтора миллиона интернет-пользователей, из них 81 процент проголосовал за то, чтобы компанией управлял Снуп Догг.Многие прокомментировали заявление рэпера, заметив, что если продвигаемый нынешним владельцем соцсети предпринимателем Илоном Маском принцип "глас народа — глас Божий" сработает, то Twitter ждут большие перемены."Это наибольшее соотношение голосов "за" в опросе в Твиттере", — сообщил, в свою очередь, официальный аккаунт книги рекордов Гиннеса в соцсети.В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Позже пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск ушел с поста главы компании. Предприниматель обещал подчиниться результатам размещенного им самим опроса.

https://ria.ru/20221219/mask-1839788650.html

https://ria.ru/20221219/mask-1839738644.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, илон маск, twitter