https://ria.ru/20221219/snup-1839795315.html
Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter
Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter - РИА Новости, 19.12.2022
Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter
Американский рэпер Снуп Догг вслед за Илоном Маском разместил в Twitter собственный опрос, должен ли он возглавить соцсеть. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:34
2022-12-19T17:34
2022-12-19T17:34
в мире
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг вслед за Илоном Маском разместил в Twitter собственный опрос, должен ли он возглавить соцсеть.Всего в опросе успело поучаствовать почти полтора миллиона интернет-пользователей, из них 81 процент проголосовал за то, чтобы компанией управлял Снуп Догг.Многие прокомментировали заявление рэпера, заметив, что если продвигаемый нынешним владельцем соцсети предпринимателем Илоном Маском принцип "глас народа — глас Божий" сработает, то Twitter ждут большие перемены."Это наибольшее соотношение голосов "за" в опросе в Твиттере", — сообщил, в свою очередь, официальный аккаунт книги рекордов Гиннеса в соцсети.В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Позже пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск ушел с поста главы компании. Предприниматель обещал подчиниться результатам размещенного им самим опроса.
https://ria.ru/20221219/mask-1839788650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Рэпер Снуп Догг устроил опрос, должен ли он возглавить Twitter
Пользователи Twitter проголосовали за рэпера Снуп Догга в качестве управляющего соцсетью
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Американский рэпер Снуп Догг вслед за Илоном Маском разместил в Twitter
собственный опрос, должен ли он возглавить соцсеть.
Всего в опросе успело поучаствовать почти полтора миллиона интернет-пользователей, из них 81 процент проголосовал за то, чтобы компанией управлял Снуп Догг.
Многие прокомментировали заявление рэпера, заметив, что если продвигаемый нынешним владельцем соцсети предпринимателем Илоном Маском принцип "глас народа — глас Божий" сработает, то Twitter ждут большие перемены.
"Вы должны купить Twitter. Пожалуйста, сделайте это", — попросил softtail65.
"Это наибольшее соотношение голосов "за" в опросе в Твиттере", — сообщил, в свою очередь, официальный аккаунт книги рекордов Гиннеса в соцсети.
В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Позже пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск ушел с поста главы компании. Предприниматель обещал подчиниться результатам размещенного им самим опроса.