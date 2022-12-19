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"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022
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"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада
"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022
"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада
В столичном регионе прошли сильные снегопады, повторившие рекорд 80-летней давности. Москва во власти стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.12.2022
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фото
москва
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В столичном регионе прошли сильные снегопады, повторившие рекорд 80-летней давности. Москва во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, погода
Фото, Москва, Погода
12:42 19.12.2022
 

"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада

Читать ria.ru в
В столичном регионе прошли сильные снегопады, повторившие рекорд 80-летней давности. Москва во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Тучи начали накрывать город еще в ночь с пятницы на субботу, снег валил все выходные практически без перерыва.

Прохожие с детьми на одной из московских улиц
1 из 13

Тучи начали накрывать город еще в ночь с пятницы на субботу, снег валил все выходные практически без перерыва.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

В результате на Москву обрушилось около трети от месячной нормы осадков.

Снег в Москве
2 из 13

В результате на Москву обрушилось около трети от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Дети катаются с горки в одном из дворов.

Дети катаются с горки в одном из московских дворов
3 из 13

Дети катаются с горки в одном из дворов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра.

Занесенные снегом автомобили
4 из 13

Снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", — написал мэр Сергей Собянин в Telegram.

Продажа новогодних елок в торговых рядах на Преображенском рынке
5 из 13

"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", — написал мэр Сергей Собянин в Telegram.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.

Работники коммунальной службы чистят от снега остановку московского городского транспорта
6 из 13

Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Под особым контролем — тротуары, дворы, подходы к объектам социальной сферы.

Женщина с ребенком катаются на лыжах в парке Сокольники
7 из 13

Под особым контролем — тротуары, дворы, подходы к объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы.

Скворечники в парке Сокольники
8 из 13

К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Состояние улично-дорожной сети мониторят непрерывно.

Мужчина с детьми в одном из московских дворов
9 из 13

Состояние улично-дорожной сети мониторят непрерывно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Мопс на прогулке в Москве.

Мопс на прогулке в Москве
10 из 13

Мопс на прогулке в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.

Гранаты покрытые снегом в торговых рядах на Преображенском рынке
11 из 13

Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта
12 из 13

Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Рекордно высокие сугробы начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке.

Вид на Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь в Москве
13 из 13

Рекордно высокие сугробы начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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