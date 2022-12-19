"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада
Тучи начали накрывать город еще в ночь с пятницы на субботу, снег валил все выходные практически без перерыва.
Тучи начали накрывать город еще в ночь с пятницы на субботу, снег валил все выходные практически без перерыва.
В результате на Москву обрушилось около трети от месячной нормы осадков.
В результате на Москву обрушилось около трети от месячной нормы осадков.
Дети катаются с горки в одном из дворов.
Снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра.
Снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра.
"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", — написал мэр Сергей Собянин в Telegram.
"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", — написал мэр Сергей Собянин в Telegram.
Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.
Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.
Под особым контролем — тротуары, дворы, подходы к объектам социальной сферы.
Под особым контролем — тротуары, дворы, подходы к объектам социальной сферы.
К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы.
К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы.
Состояние улично-дорожной сети мониторят непрерывно.
Состояние улично-дорожной сети мониторят непрерывно.
Мопс на прогулке в Москве.
Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Водителей просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Рекордно высокие сугробы начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке.
Рекордно высокие сугробы начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке.