https://ria.ru/20221219/sneg-1839686274.html

"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада

"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022

"Зима в этом году настоящая": Москва после рекордного снегопада

В столичном регионе прошли сильные снегопады, повторившие рекорд 80-летней давности. Москва во власти стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:42

2022-12-19T12:42

2022-12-19T12:42

фото

москва

погода

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В столичном регионе прошли сильные снегопады, повторившие рекорд 80-летней давности. Москва во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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