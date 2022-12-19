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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе - РИА Новости, 19.12.2022
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе - РИА Новости, 19.12.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопросы про сообщения о возможности двухгодичной военной службы. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:39
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россия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопросы про сообщения о возможности двухгодичной военной службы."Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) здесь, вы будете иметь возможность задать ему эти вопросы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения про увеличение службы по призыву до двух лет.
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россия
Россия
14:39 19.12.2022 (обновлено: 15:24 19.12.2022)
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Песков переадресовал в Минобороны вопросы про сообщения о двухгодичной военной службе

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопросы про сообщения о возможности двухгодичной военной службы.
"Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) здесь, вы будете иметь возможность задать ему эти вопросы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения про увеличение службы по призыву до двух лет.
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