https://ria.ru/20221219/sluzhba-1839734115.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе - РИА Новости, 19.12.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопросы про сообщения о возможности двухгодичной военной службы. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:39

2022-12-19T14:39

2022-12-19T15:24

россия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопросы про сообщения о возможности двухгодичной военной службы."Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) здесь, вы будете иметь возможность задать ему эти вопросы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения про увеличение службы по призыву до двух лет.

https://ria.ru/20221103/sluzhba-1829015788.html

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