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Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
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Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге
Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге
Египетский мост снова украшают сфинксы: скульптуры вернули на место после реставрации. О том, как теперь выглядят чугунные стражи, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:36
2022-12-19T16:36
фото
туризм
фото - туризм
санкт-петербург
фонтанка (река)
туризм
новости культуры
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Египетский мост снова украшают сфинксы: скульптуры вернули на место после реставрации. О том, как теперь выглядят чугунные стражи, — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
фонтанка (река)
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фото, фото, фото - туризм, санкт-петербург, фонтанка (река), туризм, новости культуры
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Туризм, Новости культуры
16:36 19.12.2022
 
Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге

В Петербурге на Египетский мост после реставрации вернулись фигуры сфинксов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Египетский мост снова украшают сфинксы: скульптуры вернули на место после реставрации. О том, как теперь выглядят чугунные стражи, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В сентябре этого года специалисты заметили на сфинксах коррозию, отсутствие краски и позолоты в некоторых местах.

Установка скульптур сфинксов на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
1 из 6

В сентябре этого года специалисты заметили на сфинксах коррозию, отсутствие краски и позолоты в некоторых местах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Было решено передать памятники в руки мастеров-реставраторов.

Скульптура сфинкса на Египетском мосту в Санкт-Петербурге после реставрации
2 из 6

Было решено передать памятники в руки мастеров-реставраторов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Специалисты уложились за три месяца: устранили все повреждения, оставшиеся в том числе после Великой Отечественной войны, помыли, почистили, покрасили и позолотили фигуры.

Установка скульптур сфинксов на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
3 из 6

Специалисты уложились за три месяца: устранили все повреждения, оставшиеся в том числе после Великой Отечественной войны, помыли, почистили, покрасили и позолотили фигуры.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Стало еще лучше прежнего. Сфинксы выглядят как новенькие: и не скажешь, что им уже практически 200 лет.

Рабочие устанавливают скульптуры сфинксов на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
4 из 6

Стало еще лучше прежнего. Сфинксы выглядят как новенькие: и не скажешь, что им уже практически 200 лет.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В минувшую пятницу чугунных стражей вернули на историческое место — Египетский мост, соединяющий два берега реки Фонтанки, где они находятся с 1826 года.

Установка скульптур сфинксов на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
5 из 6

В минувшую пятницу чугунных стражей вернули на историческое место — Египетский мост, соединяющий два берега реки Фонтанки, где они находятся с 1826 года.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В ближайшие годы сфинксам ничего не грозит: реставраторы обработали скульптуры специальным составом, который убережет от температурных изменений, непогоды и ржавчины.

Мужчина с велосипедом на фоне скульптуры сфинкса на Египетском мосту в Санкт-Петербурге после реставрации
6 из 6

В ближайшие годы сфинксам ничего не грозит: реставраторы обработали скульптуры специальным составом, который убережет от температурных изменений, непогоды и ржавчины.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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