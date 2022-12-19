Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге

В Петербурге на Египетский мост после реставрации вернулись фигуры сфинксов
В сентябре этого года специалисты заметили на сфинксах коррозию, отсутствие краски и позолоты в некоторых местах.
В сентябре этого года специалисты заметили на сфинксах коррозию, отсутствие краски и позолоты в некоторых местах.
Было решено передать памятники в руки мастеров-реставраторов.
Было решено передать памятники в руки мастеров-реставраторов.
Специалисты уложились за три месяца: устранили все повреждения, оставшиеся в том числе после Великой Отечественной войны, помыли, почистили, покрасили и позолотили фигуры.
Специалисты уложились за три месяца: устранили все повреждения, оставшиеся в том числе после Великой Отечественной войны, помыли, почистили, покрасили и позолотили фигуры.
Стало еще лучше прежнего. Сфинксы выглядят как новенькие: и не скажешь, что им уже практически 200 лет.
Стало еще лучше прежнего. Сфинксы выглядят как новенькие: и не скажешь, что им уже практически 200 лет.
В минувшую пятницу чугунных стражей вернули на историческое место — Египетский мост, соединяющий два берега реки Фонтанки, где они находятся с 1826 года.
В минувшую пятницу чугунных стражей вернули на историческое место — Египетский мост, соединяющий два берега реки Фонтанки, где они находятся с 1826 года.
В ближайшие годы сфинксам ничего не грозит: реставраторы обработали скульптуры специальным составом, который убережет от температурных изменений, непогоды и ржавчины.
В ближайшие годы сфинксам ничего не грозит: реставраторы обработали скульптуры специальным составом, который убережет от температурных изменений, непогоды и ржавчины.