https://ria.ru/20221219/skulptury-1839709350.html

Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге

Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022

Частичка Египта в северной столице: сфинксы вернулись на мост в Петербурге

Египетский мост снова украшают сфинксы: скульптуры вернули на место после реставрации. О том, как теперь выглядят чугунные стражи, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:36

2022-12-19T16:36

2022-12-19T16:36

фото

туризм

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санкт-петербург

фонтанка (река)

туризм

новости культуры

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Египетский мост снова украшают сфинксы: скульптуры вернули на место после реставрации. О том, как теперь выглядят чугунные стражи, — в фотоленте РИА Новости.

санкт-петербург

фонтанка (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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