https://ria.ru/20221219/skrining-1839835815.html

В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных

В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных - РИА Новости, 19.12.2022

В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных

Положительные результаты анализов при скрининге на более чем 40 генетических заболеваний, которые начнут делать новорождённым по всей стране, будут... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:43

2022-12-19T19:43

2022-12-19T19:43

общество

здоровье - общество

алексей кузнецов

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Положительные результаты анализов при скрининге на более чем 40 генетических заболеваний, которые начнут делать новорождённым по всей стране, будут дополнительно проверять, это позволит обеспечить достоверность скрининга и вовремя назначить лечение, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 генетических заболеваний стартует 1 января 2023 года по всей России. "Образцы крови новорожденных будут обрабатываться в 10 центрах, имеющих необходимую экспертизу и оборудование. Все регионы будут закреплены за одним из центров, а анализы будут направляться туда без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре им. Бочкова в Москве", - сказал Кузнецов журналистам. Он отметил, что такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и, в случае выявления заболевания, вовремя начать лечение.

https://ria.ru/20221214/genetika-1838659409.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)