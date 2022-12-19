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В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных - РИА Новости, 19.12.2022
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В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных
В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных - РИА Новости, 19.12.2022
В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных
Положительные результаты анализов при скрининге на более чем 40 генетических заболеваний, которые начнут делать новорождённым по всей стране, будут... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:43
2022-12-19T19:43
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Положительные результаты анализов при скрининге на более чем 40 генетических заболеваний, которые начнут делать новорождённым по всей стране, будут дополнительно проверять, это позволит обеспечить достоверность скрининга и вовремя назначить лечение, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 генетических заболеваний стартует 1 января 2023 года по всей России. "Образцы крови новорожденных будут обрабатываться в 10 центрах, имеющих необходимую экспертизу и оборудование. Все регионы будут закреплены за одним из центров, а анализы будут направляться туда без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре им. Бочкова в Москве", - сказал Кузнецов журналистам. Он отметил, что такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и, в случае выявления заболевания, вовремя начать лечение.
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россия
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общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
19:43 19.12.2022
 
В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных

Минздрав: положительные результаты анализа при неонатальном скрининге будут перепроверять

CC0 / / Новорожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC0 / /
Новорожденный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Положительные результаты анализов при скрининге на более чем 40 генетических заболеваний, которые начнут делать новорождённым по всей стране, будут дополнительно проверять, это позволит обеспечить достоверность скрининга и вовремя назначить лечение, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 генетических заболеваний стартует 1 января 2023 года по всей России.
"Образцы крови новорожденных будут обрабатываться в 10 центрах, имеющих необходимую экспертизу и оборудование. Все регионы будут закреплены за одним из центров, а анализы будут направляться туда без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре им. Бочкова в Москве", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и, в случае выявления заболевания, вовремя начать лечение.
Мария Воронцова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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