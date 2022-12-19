https://ria.ru/20221219/silur-1839663529.html

Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022

Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур" в Харцызске в Донецкой Народной Республике повреждена при обстреле украинскими войсками города из... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:45

2022-12-19T10:45

2022-12-19T10:45

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур" в Харцызске в Донецкой Народной Республике повреждена при обстреле украинскими войсками города из HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: населенный пункт Харцызск: - повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.30 мск выпустили по Харцызску шесть ракет из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харцызск

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харцызск, донецкая народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin