https://ria.ru/20221219/silur-1839663529.html
Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022
Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур" в Харцызске в Донецкой Народной Республике повреждена при обстреле украинскими войсками города из... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:45
2022-12-19T10:45
2022-12-19T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
харцызск
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур" в Харцызске в Донецкой Народной Республике повреждена при обстреле украинскими войсками города из HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: населенный пункт Харцызск: - повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.30 мск выпустили по Харцызску шесть ракет из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харцызск, донецкая народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харцызск, Донецкая Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Завод "Силур" в Харцызске получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктура завода "Силур" в Харцызске в ДНР повреждена при обстреле ВСУ из HIMARS