https://ria.ru/20221219/shturm-1839872111.html

Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия - РИА Новости, 19.12.2022

Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:23

2022-12-19T23:23

2022-12-19T23:23

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758003674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501d02969a370b362897b99230fd8f50.jpg

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. На своем заключительном заседании комитет, состоящий из противников Трампа, единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти. Помимо "подстрекательства или содействия мятежу", конгрессмены видят основания для обвинения Трампа в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления. Рекомендации не носят обязывающего характера. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который собирается вновь побороться за Белый дом.

https://ria.ru/20221219/tramp-1839621293.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, сша