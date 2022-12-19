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Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия - РИА Новости, 19.12.2022
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Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия - РИА Новости, 19.12.2022
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:23
2022-12-19T23:23
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. На своем заключительном заседании комитет, состоящий из противников Трампа, единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти. Помимо "подстрекательства или содействия мятежу", конгрессмены видят основания для обвинения Трампа в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления. Рекомендации не носят обязывающего характера. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который собирается вновь побороться за Белый дом.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
23:23 19.12.2022
 
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

Конгрессмены рекомендовали минюсту США предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу.
На своем заключительном заседании комитет, состоящий из противников Трампа, единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти.
Помимо "подстрекательства или содействия мятежу", конгрессмены видят основания для обвинения Трампа в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.
Рекомендации не носят обязывающего характера.
Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который собирается вновь побороться за Белый дом.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 01:13
Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
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