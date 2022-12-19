https://ria.ru/20221219/shturm-1839872111.html
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия - РИА Новости, 19.12.2022
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:23
2022-12-19T23:23
2022-12-19T23:23
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. На своем заключительном заседании комитет, состоящий из противников Трампа, единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти. Помимо "подстрекательства или содействия мятежу", конгрессмены видят основания для обвинения Трампа в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления. Рекомендации не носят обязывающего характера. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который собирается вновь побороться за Белый дом.
https://ria.ru/20221219/tramp-1839621293.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Конгрессмены призвали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Конгрессмены рекомендовали минюсту США предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Специальный комитет палаты представителей, занимавшийся расследованием штурма Капитолия, рекомендовал министерству юстиции США предъявить экс-президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу.
На своем заключительном заседании комитет, состоящий из противников Трампа
, единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти.
Помимо "подстрекательства или содействия мятежу", конгрессмены видят основания для обвинения Трампа в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.
Рекомендации не носят обязывающего характера.
Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия его сторонниками, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате и не имела реальных последствий для экс-президента, который собирается вновь побороться за Белый дом
.