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Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 19.12.2022
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Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 19.12.2022
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм",... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:45
2022-12-19T03:45
общество
елена кудерко
новый год
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм", как избежать такого "подарка".Во-первых, отметила эксперт, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска, подчеркнула юрист.В-третьих, добавила Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей. Наконец, заключила она, некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, иди даже после десяти вечера.
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общество, елена кудерко, новый год, россия
Общество, Елена Кудерко, Новый год, Россия
03:45 19.12.2022
 
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Юрист Кудерко предупредила россиян о штрафах за курение и распитие алкоголя в Новый год

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПраздничный салют во время празднования Нового года
Праздничный салют во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Праздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм", как избежать такого "подарка".
Во-первых, отметила эксперт, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска, подчеркнула юрист.
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 09:24
Юрист предупредила россиян о штрафах на Новый год
В-третьих, добавила Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей. Наконец, заключила она, некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, иди даже после десяти вечера.
 
ОбществоЕлена КудеркоНовый годРоссия
 
 
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