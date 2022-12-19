https://ria.ru/20221219/shtrafy-1839622317.html
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 19.12.2022
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм",... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:45
2022-12-19T03:45
2022-12-19T03:45
общество
елена кудерко
новый год
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм", как избежать такого "подарка".Во-первых, отметила эксперт, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска, подчеркнула юрист.В-третьих, добавила Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей. Наконец, заключила она, некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, иди даже после десяти вечера.
https://ria.ru/20211207/shtraf-1762497158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена кудерко, новый год, россия
Общество, Елена Кудерко, Новый год, Россия
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Юрист Кудерко предупредила россиян о штрафах за курение и распитие алкоголя в Новый год
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала
в беседе с агентством "Прайм", как избежать такого "подарка".
Во-первых, отметила эксперт, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска, подчеркнула юрист.
В-третьих, добавила Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей. Наконец, заключила она, некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, иди даже после десяти вечера.