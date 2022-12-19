Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций
Лукашенко: Минск и Москва смогли в условиях санкций найти возможности развития экономик
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития экономик, по его словам, штамповка санкций начинает затухать, ограничения больно ударили по их инициаторам.
"Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики… Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех, прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
"Примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать", - добавил он.
По его словам, "очевидно, что такие ограничения бумерангом больно ударили по инициаторам".
"Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес", - подчеркнул Лукашенко.