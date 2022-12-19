https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839871437.html

Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций

Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:13

2022-12-19T23:13

2022-12-19T23:13

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

белоруссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839850852_0:222:3117:1975_1920x0_80_0_0_eaa09a27cf8ea5da16f33b44221242f0.jpg

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития экономик, по его словам, штамповка санкций начинает затухать, ограничения больно ударили по их инициаторам. "Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики… Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех, прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. "Примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать", - добавил он. По его словам, "очевидно, что такие ограничения бумерангом больно ударили по инициаторам". "Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839866745.html

москва

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, санкции в отношении россии