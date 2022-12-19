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Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций
Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:13
2022-12-19T23:13
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
белоруссия
санкции в отношении россии
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития экономик, по его словам, штамповка санкций начинает затухать, ограничения больно ударили по их инициаторам. "Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики… Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех, прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. "Примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать", - добавил он. По его словам, "очевидно, что такие ограничения бумерангом больно ударили по инициаторам". "Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, санкции в отношении россии
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Москва, Минск, Белоруссия, Санкции в отношении России
23:13 19.12.2022
 
Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций

Лукашенко: Минск и Москва смогли в условиях санкций найти возможности развития экономик

© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях западных санкций, но и найти возможности для развития экономик, по его словам, штамповка санкций начинает затухать, ограничения больно ударили по их инициаторам.
"Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики… Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех, прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
"Примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать", - добавил он.
По его словам, "очевидно, что такие ограничения бумерангом больно ударили по инициаторам".
"Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес", - подчеркнул Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 22:36
Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияСанкции в отношении России
 
 
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