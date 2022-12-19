https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839795942.html

Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко

Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия от... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:36

2022-12-19T17:36

2022-12-19T17:49

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

москва

минск

экономика

санкции в отношении россии

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия от западных санкций. "Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определённые подвижки есть практически по всем направлениям", - сказал Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске. В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось, и это сдерживает развитие двух стран. "По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности. Позиции сторон сформулированы и сегодня предстоит их еще раз обсудить в широком составе", - продолжил белорусский президент.По словам Лукашенко, правительства заявили о невозможности достичь согласия по отдельным спорным вопросам без вмешательства президентов. Глава белорусского государства предложил еще раз детально обсудить эти вопросы и при необходимости принять соответствующие политические решения.Он отметил, что в последнее время главными вопросами во время обсуждений на высшем уровне у Минска и Москвы были вопросы обороны и безопасности, и президенты ранее достигли договоренности, что в конце года, в декабре, обсудят основные социально-экономические вопросы двусторонних отношений."Предлагаю продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало традицией – снимать проблемные вопросы в преддверии Нового года", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил убежденность, что принятые в понедельник решения не разочаруют народы двух стран и будут способствовать повышению их благосостояния.

https://ria.ru/20221219/volya-1839793904.html

https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html

белоруссия

москва

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, москва, минск, экономика, санкции в отношении россии