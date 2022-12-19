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Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
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Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко
Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия от... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:36
2022-12-19T17:49
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
москва
минск
экономика
санкции в отношении россии
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия от западных санкций. "Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определённые подвижки есть практически по всем направлениям", - сказал Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске. В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось, и это сдерживает развитие двух стран. "По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности. Позиции сторон сформулированы и сегодня предстоит их еще раз обсудить в широком составе", - продолжил белорусский президент.По словам Лукашенко, правительства заявили о невозможности достичь согласия по отдельным спорным вопросам без вмешательства президентов. Глава белорусского государства предложил еще раз детально обсудить эти вопросы и при необходимости принять соответствующие политические решения.Он отметил, что в последнее время главными вопросами во время обсуждений на высшем уровне у Минска и Москвы были вопросы обороны и безопасности, и президенты ранее достигли договоренности, что в конце года, в декабре, обсудят основные социально-экономические вопросы двусторонних отношений."Предлагаю продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало традицией – снимать проблемные вопросы в преддверии Нового года", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил убежденность, что принятые в понедельник решения не разочаруют народы двух стран и будут способствовать повышению их благосостояния.
https://ria.ru/20221219/volya-1839793904.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, москва, минск, экономика, санкции в отношении россии
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Москва, Минск, Экономика, Санкции в отношении России
17:36 19.12.2022 (обновлено: 17:49 19.12.2022)
 
Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Минску и Москве удалось совместно предотвратить санкционные издержки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия от западных санкций.
"Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определённые подвижки есть практически по всем направлениям", - сказал Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:31
Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко
В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось, и это сдерживает развитие двух стран. "По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности. Позиции сторон сформулированы и сегодня предстоит их еще раз обсудить в широком составе", - продолжил белорусский президент.
По словам Лукашенко, правительства заявили о невозможности достичь согласия по отдельным спорным вопросам без вмешательства президентов. Глава белорусского государства предложил еще раз детально обсудить эти вопросы и при необходимости принять соответствующие политические решения.
Он отметил, что в последнее время главными вопросами во время обсуждений на высшем уровне у Минска и Москвы были вопросы обороны и безопасности, и президенты ранее достигли договоренности, что в конце года, в декабре, обсудят основные социально-экономические вопросы двусторонних отношений.
"Предлагаю продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало традицией – снимать проблемные вопросы в преддверии Нового года", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил убежденность, что принятые в понедельник решения не разочаруют народы двух стран и будут способствовать повышению их благосостояния.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:28
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияМоскваМинскЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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