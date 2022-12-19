https://ria.ru/20221219/samolety-1839863143.html

Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами

Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и... РИА Новости, 19.12.2022

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белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы."Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20221219/dezhurstvo-1839852756.html

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко: мы с Россией готовим экипажи самолетов, "несущих специфические боеприпасы" ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ ВМЕСТЕ С РФ ГОТОВИТ ЭКИПАЖИ ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТАМИ, НЕСУЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ 2022-12-19T22:12 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск