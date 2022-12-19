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Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами
Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:12
2022-12-19T23:08
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы."Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.
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Лукашенко: мы с Россией готовим экипажи самолетов, "несущих специфические боеприпасы"
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ ВМЕСТЕ С РФ ГОТОВИТ ЭКИПАЖИ ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТАМИ, НЕСУЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Москва, Минск
22:12 19.12.2022 (обновлено: 23:08 19.12.2022)
 
Лукашенко: Москва и Минск готовят экипажи самолетов со спецбоеприпасами

Лукашенко: Россия и Белоруссия готовят экипажи самолетов, несущих специальные боеприпасы

Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы.
"Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко: С-400 и комплекс Искандер, переданные Россией, поставлены на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:04
В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинск
 
 
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