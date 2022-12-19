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Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами
Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами - РИА Новости, 19.12.2022
Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами
Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:48
2022-12-19T21:48
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
сша
нато
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. "Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии (Александра Лукашенко) по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение - США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша, нато
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, США, НАТО
21:48 19.12.2022
 
Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами

Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов Белоруссии с ядерными боезарядами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.
"Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии (Александра Лукашенко) по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение - США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Лукашенко: С-400 и комплекс Искандер, переданные Россией, поставлены на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:04
В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСШАНАТО
 
 
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