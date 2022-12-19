Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами
Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов Белоруссии с ядерными боезарядами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.
"Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии (Александра Лукашенко) по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение - США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.