https://ria.ru/20221219/samolety-1839859619.html

Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами

Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами - РИА Новости, 19.12.2022

Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами

Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:48

2022-12-19T21:48

2022-12-19T21:48

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

сша

нато

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. "Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии (Александра Лукашенко) по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение - США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20221219/dezhurstvo-1839852756.html

белоруссия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша, нато