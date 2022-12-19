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СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми
СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми
Сотрудники специальных служб гражданской гвардии Испании обнаружили тела двух пассажиров сверхлегкого самолета, исчезнувшего в субботу днем в провинции... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:39
2022-12-19T15:39
в мире
испания
вальядолид
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МАДРИД, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники специальных служб гражданской гвардии Испании обнаружили тела двух пассажиров сверхлегкого самолета, исчезнувшего в субботу днем в провинции Вальядолид, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press со ссылкой на источники. По его информации, самолет исчез с аэродрома, расположенного в Матилья-де-лос-Каньос, и в это воскресенье был обнаружен в реке. Также сообщается, что в самолете находились два члена экипажа, женщина и мужчина, которые отправились в прогулочный полет без установленного плана.
https://ria.ru/20221215/samolet-1838892591.html
испания
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в мире, испания, вальядолид
В мире, Испания, Вальядолид
15:39 19.12.2022
 
СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми

Europa Press: двоих пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники специальных служб гражданской гвардии Испании обнаружили тела двух пассажиров сверхлегкого самолета, исчезнувшего в субботу днем в провинции Вальядолид, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press со ссылкой на источники.
По его информации, самолет исчез с аэродрома, расположенного в Матилья-де-лос-Каньос, и в это воскресенье был обнаружен в реке.
Также сообщается, что в самолете находились два члена экипажа, женщина и мужчина, которые отправились в прогулочный полет без установленного плана.
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 14:26
В Греции при падении самолета погиб человек
 
В миреИспанияВальядолид
 
 
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