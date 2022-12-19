https://ria.ru/20221219/samolet-1839754698.html

СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми

СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: пассажиров сверхлегкого самолета, пропавшего в Испании, нашли мертвыми

Сотрудники специальных служб гражданской гвардии Испании обнаружили тела двух пассажиров сверхлегкого самолета, исчезнувшего в субботу днем в провинции... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:39

2022-12-19T15:39

2022-12-19T15:39

в мире

испания

вальядолид

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МАДРИД, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники специальных служб гражданской гвардии Испании обнаружили тела двух пассажиров сверхлегкого самолета, исчезнувшего в субботу днем в провинции Вальядолид, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press со ссылкой на источники. По его информации, самолет исчез с аэродрома, расположенного в Матилья-де-лос-Каньос, и в это воскресенье был обнаружен в реке. Также сообщается, что в самолете находились два члена экипажа, женщина и мужчина, которые отправились в прогулочный полет без установленного плана.

https://ria.ru/20221215/samolet-1838892591.html

испания

вальядолид

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в мире, испания, вальядолид