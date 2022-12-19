https://ria.ru/20221219/samolet-1839649234.html

В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М

В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2022

В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М

Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:54

2022-12-19T09:54

2022-12-19T09:54

безопасность

технологии

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

россия

пао "туполев"

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. "В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сообщили в ОАК. Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев"). В марте вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

https://ria.ru/20220204/raketa-1770987824.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, россия, пао "туполев", объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ту-160м