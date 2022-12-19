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В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2022
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В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М
В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2022
В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М
Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:54
2022-12-19T09:54
безопасность
технологии
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
россия
пао "туполев"
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. "В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сообщили в ОАК. Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев"). В марте вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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безопасность, технологии, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, россия, пао "туполев", объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ту-160м
Безопасность, Технологии, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Россия, ПАО "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Ту-160М
09:54 19.12.2022
 
В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М

В воздух поднялся еще один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.
"В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сообщили в ОАК.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").
В марте вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 03:39
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
 
БезопасностьТехнологииЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинРоссияПАО "Туполев"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехТу-160М
 
 
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