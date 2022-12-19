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Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени

Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени - РИА Новости, 19.12.2022

Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени

Дети из крупного жилого комплекса "Домашний" в Тюмени, который планируется полностью сдать к 2026 году, будут ходить в два уже построенных детсада и школу на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:46

2022-12-19T12:46

2022-12-19T12:46

тюменская область

жилье

александр моор

владимир якушев

никита стасишин

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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Дети из крупного жилого комплекса "Домашний" в Тюмени, который планируется полностью сдать к 2026 году, будут ходить в два уже построенных детсада и школу на полторы тысячи мест, рассматривается разработка проекта строительства третьего дошкольного учреждения, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. К следующему учебному году будет готова школа на 1500 мест", – сообщил Александр Моор. Отмечается, что у школы будет собственная уличная физкультурно-оздоровительная зона с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спорткомплексом ГТО для детей и взрослых, пользоваться этими ими смогут и жильцы соседних домов. В ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест. Информацию о развитии социальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время осмотра с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным 436-квартирного дома "Сибирский", построенного с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Дом входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства застройщик одним из первых в России получил через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ 661,1 миллиона рублей. Благодаря этому компания построила сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. ЖК "Домашний" будет состоять из 24 домов высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8500 квартир. Проект микрорайона также включает четыре паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. По словам застройщика, "Домашний" станет первым цифровым микрорайоном в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838796085.html

https://ria.ru/20221216/turizm-1839224898.html

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жилье, александр моор, владимир якушев, никита стасишин, тюменская область, тюмень, россия, страна девелопмент