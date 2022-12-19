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Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени - РИА Новости, 19.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html
Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени
Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени - РИА Новости, 19.12.2022
Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени
Дети из крупного жилого комплекса "Домашний" в Тюмени, который планируется полностью сдать к 2026 году, будут ходить в два уже построенных детсада и школу на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:46
2022-12-19T12:46
тюменская область
жилье
александр моор
владимир якушев
никита стасишин
тюменская область
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Дети из крупного жилого комплекса "Домашний" в Тюмени, который планируется полностью сдать к 2026 году, будут ходить в два уже построенных детсада и школу на полторы тысячи мест, рассматривается разработка проекта строительства третьего дошкольного учреждения, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. К следующему учебному году будет готова школа на 1500 мест", – сообщил Александр Моор. Отмечается, что у школы будет собственная уличная физкультурно-оздоровительная зона с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спорткомплексом ГТО для детей и взрослых, пользоваться этими ими смогут и жильцы соседних домов. В ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест. Информацию о развитии социальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время осмотра с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным 436-квартирного дома "Сибирский", построенного с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Дом входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства застройщик одним из первых в России получил через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ 661,1 миллиона рублей. Благодаря этому компания построила сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. ЖК "Домашний" будет состоять из 24 домов высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8500 квартир. Проект микрорайона также включает четыре паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. По словам застройщика, "Домашний" станет первым цифровым микрорайоном в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838796085.html
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жилье, александр моор, владимир якушев, никита стасишин, тюменская область, тюмень, россия, страна девелопмент
Тюменская область, Жилье, Александр Моор, Владимир Якушев, Никита Стасишин, Тюменская область, Тюмень, Россия, Страна Девелопмент
12:46 19.12.2022
 
Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени

Губернатор Моор рассказал о строительстве детсадов и школы в новом микрорайоне Тюмени

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Дети из крупного жилого комплекса "Домашний" в Тюмени, который планируется полностью сдать к 2026 году, будут ходить в два уже построенных детсада и школу на полторы тысячи мест, рассматривается разработка проекта строительства третьего дошкольного учреждения, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. К следующему учебному году будет готова школа на 1500 мест", – сообщил Александр Моор.
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:34Тюменская область
В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан
Отмечается, что у школы будет собственная уличная физкультурно-оздоровительная зона с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спорткомплексом ГТО для детей и взрослых, пользоваться этими ими смогут и жильцы соседних домов. В ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест.
Информацию о развитии социальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время осмотра с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным 436-квартирного дома "Сибирский", построенного с использованием механизма инфраструктурных облигаций.
Дом входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства застройщик одним из первых в России получил через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ 661,1 миллиона рублей. Благодаря этому компания построила сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. ЖК "Домашний" будет состоять из 24 домов высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8500 квартир. Проект микрорайона также включает четыре паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. По словам застройщика, "Домашний" станет первым цифровым микрорайоном в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 16:17Тюменская область
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
 
Тюменская областьЖильеАлександр МоорВладимир ЯкушевНикита СтасишинТюменская областьТюменьРоссияСтрана Девелопмент
 
 
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