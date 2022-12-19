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Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз - РИА Новости, 19.12.2022
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Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз
Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз - РИА Новости, 19.12.2022
Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз
СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:19
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николай рыжков
ссср
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Что касается прежнего формата существования СССР, то не стоит копировать его буквально, убежден собеседник агентства. "Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться", — добавил бывший глава Совмина СССР.
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ссср
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николай рыжков, ссср
Николай Рыжков, СССР
03:19 19.12.2022 (обновлено: 10:52 19.12.2022)
 
Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз

Экс-глава Совмина Рыжков: СССР можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРоссийский партийный и государственный деятель Николай Рыжков
Российский партийный и государственный деятель Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский партийный и государственный деятель Николай Рыжков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.

"В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях", — заявил Рыжков РИА Новости.

Что касается прежнего формата существования СССР, то не стоит копировать его буквально, убежден собеседник агентства.
"Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться", — добавил бывший глава Совмина СССР.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин и другие руководители страныв колонне демонстрантов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:46
Рыжков заявил, что Горбачев начал реформы в стране, но не рассчитал силы
 
Николай РыжковСССР
 
 
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