https://ria.ru/20221219/ryzhkov-1839627477.html

Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз

Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз - РИА Новости, 19.12.2022

Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз

СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T03:19

2022-12-19T03:19

2022-12-19T10:52

николай рыжков

ссср

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Что касается прежнего формата существования СССР, то не стоит копировать его буквально, убежден собеседник агентства. "Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться", — добавил бывший глава Совмина СССР.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813346747.html

ссср

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николай рыжков, ссср