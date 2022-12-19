Парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране, пишут СМИ
Agerpres: парламент Румынии одобрил создание боевой группы союзников НАТО в стране
© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, сообщает агентство Agerpres.
"Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции", - сообщает агентство.
С просьбой одобрить эту инициативу к парламенту обратился президент Румынии Клаус Йоханнис, направивший депутатам обращение. В документе он отметил, что создание боевой группы НАТО на территории Румынии увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией и улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами.
В свою Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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