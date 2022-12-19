https://ria.ru/20221219/rumyniya-1839873880.html

Парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране, пишут СМИ

Парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2022

Парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране, пишут СМИ

Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, сообщает агентство... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:46

2022-12-19T23:46

2022-12-19T23:46

в мире

клаус йоханнис

сергей лавров

румыния

франция

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нато

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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, сообщает агентство Agerpres. С просьбой одобрить эту инициативу к парламенту обратился президент Румынии Клаус Йоханнис, направивший депутатам обращение. В документе он отметил, что создание боевой группы НАТО на территории Румынии увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией и улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами. О намерении создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии было объявлено на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе в марте 2022 года. Франция выразила намерение взять на себя роль рамочной национальной структуры на территории Румынии. В свою Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221130/nato-1835268135.html

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Наталья Макарова

в мире, клаус йоханнис, сергей лавров, румыния, франция, бельгия, нато