https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле

РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле - РИА Новости, 19.12.2022

РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле

Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:58

2022-12-19T16:58

2022-12-19T16:58

российский экспортный центр (рэц)

россия

манила

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в Маниле, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."С 20 по 21 марта 2023 года в столице Филиппин, Маниле, пройдет многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. К участию в миссии приглашаются российские компании-производители из строительной, энергетической, медицинской отраслей и сферы IT (развитие инфраструктуры, Smart City), активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. При этом компания должна отвечать ряду требований: быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; иметь возможность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.Регистрация для участия в миссии открыта до 19 января 2023 года.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, манила