https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле - РИА Новости, 19.12.2022
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:58
2022-12-19T16:58
2022-12-19T16:58
российский экспортный центр (рэц)
россия
манила
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в Маниле, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."С 20 по 21 марта 2023 года в столице Филиппин, Маниле, пройдет многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. К участию в миссии приглашаются российские компании-производители из строительной, энергетической, медицинской отраслей и сферы IT (развитие инфраструктуры, Smart City), активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. При этом компания должна отвечать ряду требований: быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; иметь возможность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.Регистрация для участия в миссии открыта до 19 января 2023 года.
https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html
россия
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_02f853666f69a06cd4b421d02350ea59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, манила
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Манила
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в Маниле, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"С 20 по 21 марта 2023 года в столице Филиппин, Маниле, пройдет многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. К участию в миссии приглашаются российские компании-производители из строительной, энергетической, медицинской отраслей и сферы IT (развитие инфраструктуры, Smart City), активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.
В РЭЦ
отметили, что в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. При этом компания должна отвечать ряду требований: быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; иметь возможность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.
Регистрация для участия в миссии открыта до 19 января 2023 года.