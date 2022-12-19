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РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле - РИА Новости, 19.12.2022
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РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле - РИА Новости, 19.12.2022
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:58
2022-12-19T16:58
российский экспортный центр (рэц)
россия
манила
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в Маниле, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."С 20 по 21 марта 2023 года в столице Филиппин, Маниле, пройдет многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. К участию в миссии приглашаются российские компании-производители из строительной, энергетической, медицинской отраслей и сферы IT (развитие инфраструктуры, Smart City), активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. При этом компания должна отвечать ряду требований: быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; иметь возможность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.Регистрация для участия в миссии открыта до 19 января 2023 года.
https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, манила
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Манила
16:58 19.12.2022
 

РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет в марте 2021 года в Маниле, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"С 20 по 21 марта 2023 года в столице Филиппин, Маниле, пройдет многоотраслевая деловая миссия в рамках совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. К участию в миссии приглашаются российские компании-производители из строительной, энергетической, медицинской отраслей и сферы IT (развитие инфраструктуры, Smart City), активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.
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В РЭЦ отметили, что в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. При этом компания должна отвечать ряду требований: быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; иметь возможность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.
Регистрация для участия в миссии открыта до 19 января 2023 года.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияМанила
 
 
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