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Систэм Электрик представила разработки в области управления электроэнергией

Систэм Электрик представила разработки в области управления электроэнергией - РИА Новости, 19.12.2022

Систэм Электрик представила разработки в области управления электроэнергией

Российская производственная компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в XXIV международном форуме... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:47

2022-12-19T17:47

2022-12-19T17:47

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schneider electric

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Российская производственная компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в XXIV международном форуме "Электрические сети" (МФЭС). На отраслевом мероприятии "Систэм Электрик" продемонстрировала оборудование под брендами Systeme Electric, DEKraft и "Механотроника".Первый заместитель генерального директора "Систэм Электрик" по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" Николай Ладыгин отметил:"Нашей команде удалось в кратчайшие сроки пересмотреть цепочки поставок комплектующих и перейти на сотрудничество с партнерами из дружественных азиатских стран. На МФЭС мы представили широкий спектр оборудования для энергообъектов, сетевых компаний и других промышленных предприятий. Ориентируясь на потребности локального рынка, мы продолжаем развивать собственный НИОКР и увеличивать долю решений для обеспечения технологического суверенитета российской энергетики. Подобные разработки занимают у зарубежных компаний годы, тогда как мы финализируем прототипы сложных продуктов менее, чем за полгода, превосходя по характеристикам функционал заменяемого устройства".Основные трудности, с которыми компания сталкивается на данном этапе, – это ограниченный спектр поставщиков и доступность технологий на рынке РФ, например, электронной компонентной базы или специализированных материалов, таких как пластики, сплавы, полимеры.Сегодня компания переходит на новую компонентную базу в устройствах релейной защиты и автоматики, адаптирует программное обеспечение для автоматизации в энергетике. С момента трансформации бизнеса в июле этого года российский производитель разработал и вывел на рынок ряд новых и модернизированных продуктов и решений для промышленной автоматизации. Запуски линеек на замену ушедшим брендам по разным сферам применения происходят каждую неделю.В ноября были открыты для заказа линейки приводной техники SystemeVar и SystemeStart, контроллеры SystemePLC, человеко-машинный интерфейс SystemeHMI для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации, светосигнальная арматура SystemeSig, линейку SystemeHD для автоматизации инженерных систем зданий, в частности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).В декабре компания объявила о запуске Systeme Platform – полностью российского программного обеспечения для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Новый продукт является российской альтернативой классическим продуктам зарубежных вендоров и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. Главная особенность Systeme Platform заключается в том, что оно позволяет эффективно использовать ранее установленные зарубежные технические решения и при этом осуществлять полноценное импортозамещение без остановки технологических процессов. С помощью нового решения российские заказчики и партнеры смогут продолжить и ускорить свой переход к Индустрии 4.0.На этой неделе компания представила новую адресно-аналоговую систему пожарной сигнализации SystemeFS. Она собирается в России и обладает российской сертификацией. Система полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла Schneider Electric. Главным преимуществом SystemeFS для российского рынка стало новое программное обеспечение SystemeFS-Graphics с клиент-серверной архитектурой, которое удобно визуализирует узлы системы, позволяет следить за их состоянием и удаленно управлять ими в режиме реального времени.Также на днях были анонсированы комплектные распределительные устройства (КРУ/КРУЭ) серии SystemeRS. Распределительные устройства изготавливаются на заводе "ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ) в Ленинградской области, а также авторизованными партнерами по адаптации. Ячейки SystemeRS оснащаются блоками релейной защиты и автоматики "Систэм Электрик" собственной разработки, основанной на технологии интернета вещей. Это создает для пользователей устройств интеллектуальные и сетевые возможности для дистанционного управления, технического обслуживания и сопровождения на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Цифровая экосистема "Систэм Электрик" предусматривает удаленный мониторинг энергосистем без постоянного присутствия персонала. В настоящее время этот функционал особо востребован в распределительных сетях, требующих высокой надежности электроснабжения: городских коммерческих центрах, промышленных районах, аэропортах, на электрифицированных железных дорогах, скоростных автомагистралях."Систэм Электрик продолжает работать над созданием решений и продуктов с учетом особенностей и специфики российского рынка. Мы стремимся расширять цифровые возможности для наших клиентов и партнеров и разрабатывать решения, легко интегрируемые с российским ПО для управления оборудованием", – отметил Николай Ладыгин.РЕКЛАМААО "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК", ИНН 7712092928ID: 4CQwVszH9pSWM1ibUgt

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, schneider electric