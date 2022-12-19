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Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу - РИА Новости, 19.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221219/ravvin-1839771397.html
Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу
Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу - РИА Новости, 19.12.2022
Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу
Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, благодаря духовности можно пройти через все испытания, подчеркнул главный раввин России Берл Лазар,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:22
2022-12-19T16:22
религия
берл лазар
москва
россия
сирия
религия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, благодаря духовности можно пройти через все испытания, подчеркнул главный раввин России Берл Лазар, зажигая первую свечу в ханукальной меноре (восьмисвечник) в воскресенье на Площади Революции в Москве.Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней, в этом году - с вечера 18 декабря по вечер 26 декабря.“Известно, что Ханука - единственный праздник, когда мы обязаны распространять весть о чуде, мы зажигаем ханукию и дома, чтоб это было видно всем, и на улице, как это мы делаем сегодня (...) Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, духовная сила- она бесконечна. (...) Ханука учит нас, что именно благодаря духовности наш народ прошел через все испытания”, - сказал раввин, прежде чем зажечь свечу в меноре, установленной на Площади революции.Он напомнил, что праздник Хануки, посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.“Когда мы зажигаем менору в центре Москвы, мы говорим, что может быть вокруг какие-то трудности, темнота, но внутри человека существует огонь, который никогда не гаснет, а наоборот, становится больше и больше. От одной свечки зажигаешь другую свечку, и они освещают весь окружающий мир”, - продолжил раввин.Лазар подчеркнул, что каждый иудей должен подумать о том, как его менора осветит окружающий мир, как сделать так, “чтобы с Божьей помощью все увидели, как свет добра побеждает”.Традиция зажжения первой ханукальной свечи на площадях Москвы зародилась в 90-е годы прошлого века, на это событие приглашаются все желающие.Главный раввин России отметил, что зажигание свечей на центральных площадях в разных городах- это очень важное действо – "распространение чуда", но не менее важен праздничный свет меноры в каждом еврейском доме.
https://ria.ru/20221218/khanuka-1839293838.html
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берл лазар, москва, россия, сирия, религия
Религия, Берл Лазар, Москва, Россия, Сирия, Религия
16:22 19.12.2022
 
Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу

Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье зажег в Москве первую ханукальную свечу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар (в центре) на торжественной церемонии зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, на Площади Революции в Москве
Главный раввин России Берл Лазар (в центре) на торжественной церемонии зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, на Площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, благодаря духовности можно пройти через все испытания, подчеркнул главный раввин России Берл Лазар, зажигая первую свечу в ханукальной меноре (восьмисвечник) в воскресенье на Площади Революции в Москве.
Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней, в этом году - с вечера 18 декабря по вечер 26 декабря.
Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 00:00Религия
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“Известно, что Ханука - единственный праздник, когда мы обязаны распространять весть о чуде, мы зажигаем ханукию и дома, чтоб это было видно всем, и на улице, как это мы делаем сегодня (...) Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, духовная сила- она бесконечна. (...) Ханука учит нас, что именно благодаря духовности наш народ прошел через все испытания”, - сказал раввин, прежде чем зажечь свечу в меноре, установленной на Площади революции.
Он напомнил, что праздник Хануки, посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар (справа) во время торжественной церемонии зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, на Площади Революции в Москве
Главный раввин России Берл Лазар (справа) во время торжественной церемонии зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, на Площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Главный раввин России Берл Лазар (справа) во время торжественной церемонии зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, на Площади Революции в Москве
“Когда мы зажигаем менору в центре Москвы, мы говорим, что может быть вокруг какие-то трудности, темнота, но внутри человека существует огонь, который никогда не гаснет, а наоборот, становится больше и больше. От одной свечки зажигаешь другую свечку, и они освещают весь окружающий мир”, - продолжил раввин.
Лазар подчеркнул, что каждый иудей должен подумать о том, как его менора осветит окружающий мир, как сделать так, “чтобы с Божьей помощью все увидели, как свет добра побеждает”.
Традиция зажжения первой ханукальной свечи на площадях Москвы зародилась в 90-е годы прошлого века, на это событие приглашаются все желающие.
Главный раввин России отметил, что зажигание свечей на центральных площадях в разных городах- это очень важное действо – "распространение чуда", но не менее важен праздничный свет меноры в каждом еврейском доме.
Празднование Хануки в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 01:49
Иудейский праздник Ханука
 
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