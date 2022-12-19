https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты - РИА Новости, 19.12.2022
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
Четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:41
2022-12-19T13:41
2022-12-19T13:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты "HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839648256.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:41 19.12.2022 (обновлено: 13:44 19.12.2022)
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
Над Белгородской областью сбили четыре противорадиолокационные американские ракеты HARM