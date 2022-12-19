https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html

Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты

Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты - РИА Новости, 19.12.2022

Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты

Четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:41

2022-12-19T13:41

2022-12-19T13:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты "HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839648256.html

белгородская область

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика