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На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз" - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221219/raketa-1839636886.html
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз" - РИА Новости, 19.12.2022
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"
Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:15
2022-12-19T08:15
наука
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союз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос". Ранее в пресс-службе госкорпорации РИА Новости сообщили, что новую аппаратуру системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на космодроме Байконур протестируют с помощью ракеты "Союз-2.1а", предназначенной для запуска грузовика "Прогресс" в феврале 2023 года. "На Байконуре проходят испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2". Для ее тестирования ракету-носитель "Союз-2.1а" сегодня вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса". Отмечается, что система предназначена для электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет. Система была изготовлена взамен выработавшей ресурс и морально устаревшей. В ходе комплексных испытаний заправка ракеты топливом проводиться не будет. Специалисты проверят работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность к подготовке к пуску. Как долго будут идти испытания, не уточняется. В середине февраля на этом "Союзе-2.1а" будет выведен на орбиту грузовик "Прогресс МС-22". Ранее заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский сообщил РИА Новости, что на техническом комплексе Байконура заменена контрольно-испытательная аппаратура системы управления технического комплекса (СУ ТК), а установка комплекта наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) стартового комплекса будет завершена к концу 2022 года.
https://ria.ru/20221201/soyuz-1835435603.html
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космос - риа наука, байконур (город), союз
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Союз
08:15 19.12.2022
 
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"

На Байконуре временно поставили на старт ракету "Союз" для испытаний системы управления

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Ракета-носитель "Союз-2.1а". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос".
Ранее в пресс-службе госкорпорации РИА Новости сообщили, что новую аппаратуру системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на космодроме Байконур протестируют с помощью ракеты "Союз-2.1а", предназначенной для запуска грузовика "Прогресс" в феврале 2023 года.
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Кадр видео
1 декабря, 00:46
ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"
"На Байконуре проходят испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2". Для ее тестирования ракету-носитель "Союз-2.1а" сегодня вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса".
Отмечается, что система предназначена для электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет. Система была изготовлена взамен выработавшей ресурс и морально устаревшей.
В ходе комплексных испытаний заправка ракеты топливом проводиться не будет. Специалисты проверят работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность к подготовке к пуску. Как долго будут идти испытания, не уточняется.
В середине февраля на этом "Союзе-2.1а" будет выведен на орбиту грузовик "Прогресс МС-22".
Ранее заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский сообщил РИА Новости, что на техническом комплексе Байконура заменена контрольно-испытательная аппаратура системы управления технического комплекса (СУ ТК), а установка комплекта наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) стартового комплекса будет завершена к концу 2022 года.
Вывоз на старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 11:41
Источник: "Союз МС-23" из-за аварии на "Союзе МС-22" могут запустить раньше
 
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