https://ria.ru/20221219/raketa-1839636886.html
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз" - РИА Новости, 19.12.2022
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"
Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:15
2022-12-19T08:15
2022-12-19T08:15
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос". Ранее в пресс-службе госкорпорации РИА Новости сообщили, что новую аппаратуру системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на космодроме Байконур протестируют с помощью ракеты "Союз-2.1а", предназначенной для запуска грузовика "Прогресс" в феврале 2023 года. "На Байконуре проходят испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2". Для ее тестирования ракету-носитель "Союз-2.1а" сегодня вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса". Отмечается, что система предназначена для электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет. Система была изготовлена взамен выработавшей ресурс и морально устаревшей. В ходе комплексных испытаний заправка ракеты топливом проводиться не будет. Специалисты проверят работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность к подготовке к пуску. Как долго будут идти испытания, не уточняется. В середине февраля на этом "Союзе-2.1а" будет выведен на орбиту грузовик "Прогресс МС-22". Ранее заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский сообщил РИА Новости, что на техническом комплексе Байконура заменена контрольно-испытательная аппаратура системы управления технического комплекса (СУ ТК), а установка комплекта наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) стартового комплекса будет завершена к концу 2022 года.
https://ria.ru/20221201/soyuz-1835435603.html
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), союз
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Союз
На Байконуре испытают систему управления ракеты "Союз"
На Байконуре временно поставили на старт ракету "Союз" для испытаний системы управления
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракету "Союз"-2.1а" вывезли на стартовый стол на Байконуре для испытания новой наземной системы управления, сообщил в понедельник "Роскосмос".
Ранее в пресс-службе госкорпорации РИА Новости сообщили, что новую аппаратуру системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на космодроме Байконур протестируют с помощью ракеты "Союз-2.1а", предназначенной для запуска грузовика "Прогресс" в феврале 2023 года.
"На Байконуре проходят испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2". Для ее тестирования ракету-носитель "Союз-2.1а" сегодня вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса".
Отмечается, что система предназначена для электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет. Система была изготовлена взамен выработавшей ресурс и морально устаревшей.
В ходе комплексных испытаний заправка ракеты топливом проводиться не будет. Специалисты проверят работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность к подготовке к пуску. Как долго будут идти испытания, не уточняется.
В середине февраля на этом "Союзе-2.1а" будет выведен на орбиту грузовик "Прогресс МС-22".
Ранее заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский сообщил РИА Новости, что на техническом комплексе Байконура заменена контрольно-испытательная аппаратура системы управления технического комплекса (СУ ТК), а установка комплекта наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) стартового комплекса будет завершена к концу 2022 года.