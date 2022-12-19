Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами
Сенатор Сергей Рачков
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического давления на Беларусь и РФ противопоставляет работу с дружественными делегациями и парламентами, заявил журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, Сергей Рачков.
"Хотя деятельность Парламентского Собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене, принимаем участие в ассамблеях Межпарламентского Союза, в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ряде других структур", - заявил Рачков.
По его словам, в 2023 году Комиссия Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками планирует ряд актуальных мероприятий – в частности, слушаний по вопросам миграционной политики и по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.
В работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союзного государства принимали участие постоянные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи стран ОДКБ, Парламентской Ассамблеи православия, а также делегации от Народного собрания Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба и парламента Республики Южная Осетия во главе с председателем Аланом Алборовым.