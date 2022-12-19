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Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами - РИА Новости, 19.12.2022
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html
Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами
Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами - РИА Новости, 19.12.2022
Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:34
2022-12-19T17:34
парламентское собрание союза беларуси и россии
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снг
межпарламентский союз
белоруссия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического давления на Беларусь и РФ противопоставляет работу с дружественными делегациями и парламентами, заявил журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, Сергей Рачков."Хотя деятельность Парламентского Собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене, принимаем участие в ассамблеях Межпарламентского Союза, в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ряде других структур", - заявил Рачков.По его словам, в 2023 году Комиссия Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками планирует ряд актуальных мероприятий – в частности, слушаний по вопросам миграционной политики и по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.В работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союзного государства принимали участие постоянные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи стран ОДКБ, Парламентской Ассамблеи православия, а также делегации от Народного собрания Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба и парламента Республики Южная Осетия во главе с председателем Аланом Алборовым.
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одкб, снг, межпарламентский союз, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , ОДКБ, СНГ, Межпарламентский союз, Белоруссия, Россия
17:34 19.12.2022
 

Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами

© РИА Новости / Владимир Трефилов Сенатор Сергей Рачков
 Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сенатор Сергей Рачков
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического давления на Беларусь и РФ противопоставляет работу с дружественными делегациями и парламентами, заявил журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, Сергей Рачков.
"Хотя деятельность Парламентского Собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене, принимаем участие в ассамблеях Межпарламентского Союза, в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ряде других структур", - заявил Рачков.
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По его словам, в 2023 году Комиссия Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками планирует ряд актуальных мероприятий – в частности, слушаний по вопросам миграционной политики и по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.
В работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союзного государства принимали участие постоянные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи стран ОДКБ, Парламентской Ассамблеи православия, а также делегации от Народного собрания Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба и парламента Республики Южная Осетия во главе с председателем Аланом Алборовым.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОДКБСНГМежпарламентский союзБелоруссияРоссия
 
 
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