https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html

Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами

Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами - РИА Новости, 19.12.2022

Рачков: в условиях санкционного давления работаем с дружественными странами

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:34

2022-12-19T17:34

2022-12-19T17:34

парламентское собрание союза беларуси и россии

одкб

снг

межпарламентский союз

белоруссия

россия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России попыткам коллективного Запада использовать парламентское измерение для оказания политического и экономического давления на Беларусь и РФ противопоставляет работу с дружественными делегациями и парламентами, заявил журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, Сергей Рачков."Хотя деятельность Парламентского Собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене, принимаем участие в ассамблеях Межпарламентского Союза, в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ряде других структур", - заявил Рачков.По его словам, в 2023 году Комиссия Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками планирует ряд актуальных мероприятий – в частности, слушаний по вопросам миграционной политики и по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.В работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союзного государства принимали участие постоянные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи стран ОДКБ, Парламентской Ассамблеи православия, а также делегации от Народного собрания Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба и парламента Республики Южная Осетия во главе с председателем Аланом Алборовым.

https://ria.ru/20221219/byudzhet-1839717318.html

белоруссия

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одкб, снг, межпарламентский союз, белоруссия, россия