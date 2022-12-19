https://ria.ru/20221219/pvo-1839787210.html

В США раскрыли уязвимое место Patriot, по которому сразу ударит Россия

В США раскрыли уязвимое место Patriot, по которому сразу ударит Россия - РИА Новости, 19.12.2022

В США раскрыли уязвимое место Patriot, по которому сразу ударит Россия

Дешевые дроны-камикадзе российского производства быстро истощат дорогостоящие американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, пишет Daily Mail со... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:19

2022-12-19T17:19

2022-12-19T18:16

политика

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_0:25:709:424_1920x0_80_0_0_ff546a9a3195407c7ddd09a48a12e4d4.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дешевые дроны-камикадзе российского производства быстро истощат дорогостоящие американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, пишет Daily Mail со ссылкой на ветерана морской пехоты США Марка Канчиана.Пусковые установки такого типа стоят около десяти миллионов долларов, а за одну ракету к ним придется заплатить четыре миллиона. Военный также отметил, что поставки подобных систем украинской армии не нивелируют превосходства российской беспилотной авиации в зоне боевых действий.Также есть вероятность, что украинские военные столкнутся с проблемами эксплуатации ЗРК Patriot. Может потребоваться до 90 обученных специалистов для исправной работы одной батареи ПВО. Так как американских военнослужащих запретили отправлять на Украину в таком количестве, Штатам придется формировать персонал из представителей ВСУ, говорится в статье.При этом Пентагон держит в тайне информацию о том, сколько времени необходимо для обучения стрельбе из установки. Однако курс подготовки кадров достаточно обширный, сложный и интенсивный, уточнил ветеран.На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot при условии, что американское Минобороны ответит на все вопросы о подготовке ВСУ к использованию оружия и его обслуживанию, а также правовых основаниях для передачи и последствиях для боеготовности самих Штатов.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва заранее предупреждает Вашингтон, что в случае отправки Киеву этих комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )