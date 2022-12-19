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Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
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Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин
Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин
Путин отметил необходимость
2022-12-19T22:23
2022-12-19T22:23
владимир путин
россия
белоруссия
москва
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, у России и Белоруссии разные уровни субсидирования, надо договориться об общих принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов. "Вопрос в том, как президент Белоруссии сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности… и граждан. Уровень разный. Подходы разные", - сказал Путин. "И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь. И договориться об общих принципах", - добавил он. Путин отметил, что с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования.
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владимир путин, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко
22:23 19.12.2022
 
Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин

Путин: у Москвы и Минска разные уровни субсидирования, надо договориться об общем подходе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
Путин отметил необходимость
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, у России и Белоруссии разные уровни субсидирования, надо договориться об общих принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.
"Вопрос в том, как президент Белоруссии сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности… и граждан. Уровень разный. Подходы разные", - сказал Путин.
"И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь. И договориться об общих принципах", - добавил он.
Путин отметил, что с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:21
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске
 
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