Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин
Путин: у Москвы и Минска разные уровни субсидирования, надо договориться об общем подходе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Путин отметил необходимость
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, у России и Белоруссии разные уровни субсидирования, надо договориться об общих принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.
"Вопрос в том, как президент Белоруссии сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности… и граждан. Уровень разный. Подходы разные", - сказал Путин.
"И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь. И договориться об общих принципах", - добавил он.
Путин отметил, что с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования.