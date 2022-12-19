https://ria.ru/20221219/putin-1839865240.html

Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин

Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022

Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, заявил Путин

Путин отметил необходимость

2022-12-19T22:23

2022-12-19T22:23

2022-12-19T22:23

владимир путин

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Вопросы ценообразования должны быть справедливыми, у России и Белоруссии разные уровни субсидирования, надо договориться об общих принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов. "Вопрос в том, как президент Белоруссии сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности… и граждан. Уровень разный. Подходы разные", - сказал Путин. "И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь. И договориться об общих принципах", - добавил он. Путин отметил, что с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования.

https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html

россия

белоруссия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко