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Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике - РИА Новости, 19.12.2022
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:09
2022-12-19T23:51
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.По его словам, Россия экспортирует нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных преференциальных условиях. Путин подчеркнул, что такое положение дел подтверждает привилегированный характер сотрудничества между государствами. Он отметил, что выгодные поставки в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Экономика
21:09 19.12.2022 (обновлено: 23:51 19.12.2022)
 
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике

Путин сообщил, что обсудил и согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.
По его словам, Россия экспортирует нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных преференциальных условиях. Путин подчеркнул, что такое положение дел подтверждает привилегированный характер сотрудничества между государствами. Он отметил, что выгодные поставки в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.
Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.
Путин: Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияЭкономика
 
 
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