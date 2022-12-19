https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике - РИА Новости, 19.12.2022
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:09
2022-12-19T21:09
2022-12-19T23:51
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.По его словам, Россия экспортирует нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных преференциальных условиях. Путин подчеркнул, что такое положение дел подтверждает привилегированный характер сотрудничества между государствами. Он отметил, что выгодные поставки в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.
https://ria.ru/20221219/putin-1839786519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Экономика
21:09 19.12.2022 (обновлено: 23:51 19.12.2022)
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
Путин сообщил, что обсудил и согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.
По его словам, Россия экспортирует нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных преференциальных условиях. Путин подчеркнул, что такое положение дел подтверждает привилегированный характер сотрудничества между государствами. Он отметил, что выгодные поставки в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.
Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.