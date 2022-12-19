https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html

Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике

Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике - РИА Новости, 19.12.2022

Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике

Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:09

2022-12-19T21:09

2022-12-19T23:51

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.По его словам, Россия экспортирует нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных преференциальных условиях. Путин подчеркнул, что такое положение дел подтверждает привилегированный характер сотрудничества между государствами. Он отметил, что выгодные поставки в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.

https://ria.ru/20221219/putin-1839786519.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика