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Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:01
2022-12-19T21:20
москва
минск
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы подготовки войск."Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Путин.
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москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
21:01 19.12.2022 (обновлено: 21:20 19.12.2022)
 
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска

Путин: вопросы подготовки войск являются приоритетом в безопасности России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы подготовки войск.
"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Путин.
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:20
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
 
МоскваМинскРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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