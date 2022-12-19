https://ria.ru/20221219/putin-1839851844.html
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:01
2022-12-19T21:01
2022-12-19T21:20
москва
минск
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы подготовки войск."Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
21:01 19.12.2022 (обновлено: 21:20 19.12.2022)
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
Путин: вопросы подготовки войск являются приоритетом в безопасности России и Белоруссии