https://ria.ru/20221219/putin-1839851844.html

Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска

Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022

Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:01

2022-12-19T21:01

2022-12-19T21:20

москва

минск

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать все меры для надежного обеспечения безопасности стран, в приоритете - вопросы подготовки войск."Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html

москва

минск

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко