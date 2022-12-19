https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС - РИА Новости, 19.12.2022

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:28

2022-12-19T17:28

2022-12-19T17:28

владимир путин

белоруссия

россия

минск

в мире

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры. "Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал Путин. Российский лидер также упомянул сотрудничество в космической сфере. "По космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы", - добавил Путин. Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.

https://ria.ru/20221219/putin-1839785665.html

https://ria.ru/20221219/kosmos-1839789143.html

белоруссия

россия

минск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, белоруссия, россия, минск, в мире