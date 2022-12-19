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Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:28
2022-12-19T17:28
владимир путин
белоруссия
россия
минск
в мире
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры. "Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал Путин. Российский лидер также упомянул сотрудничество в космической сфере. "По космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы", - добавил Путин. Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
https://ria.ru/20221219/putin-1839785665.html
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владимир путин, белоруссия, россия, минск, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
17:28 19.12.2022
 
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС

Президент Путин: сотрудничество России и Белоруссии по линии ВТС касается кооперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:10
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
"Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал Путин.
Российский лидер также упомянул сотрудничество в космической сфере. "По космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы", - добавил Путин.
Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:22
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияМинскВ мире
 
 
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