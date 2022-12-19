https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:28
2022-12-19T17:28
2022-12-19T17:28
владимир путин
белоруссия
россия
минск
в мире
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник в Минске проходят российско-белорусские переговоры. "Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал Путин. Российский лидер также упомянул сотрудничество в космической сфере. "По космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы", - добавил Путин. Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.
https://ria.ru/20221219/putin-1839785665.html
https://ria.ru/20221219/kosmos-1839789143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, россия, минск, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Президент Путин: сотрудничество России и Белоруссии по линии ВТС касается кооперации
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник в Минске
проходят российско-белорусские переговоры.
"Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сказал Путин.
Российский лидер также упомянул сотрудничество в космической сфере. "По космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы", - добавил Путин.
Ранее стороны заявляли о подготовке белорусского космонавта.