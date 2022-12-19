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Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:15
2022-12-19T19:23
белоруссия
владимир путин
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика - это наш приоритет", и отметил, что на встрече будут подведены некоторые итоги."Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны - ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", - сказал Путин.
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Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
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белоруссия, владимир путин, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко
17:15 19.12.2022 (обновлено: 19:23 19.12.2022)
 
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией

Путин: Белоруссия — добрый сосед и союзник, экономические вопросы решаются исходя из этого

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо подчеркнуть, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником, в самом прямом смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе, и в экономической сфере, мы старались и решали именно исходя из этих данных", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика - это наш приоритет", и отметил, что на встрече будут подведены некоторые итоги.
"Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны - ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
 
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