https://ria.ru/20221219/putin-1839786519.html

Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией

Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022

Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией

Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:15

2022-12-19T17:15

2022-12-19T19:23

белоруссия

владимир путин

россия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839799631_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_848b861bc1b8ab53e800a32b14d21629.png

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика - это наш приоритет", и отметил, что на встрече будут подведены некоторые итоги."Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны - ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова" Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова" 2022-12-19T17:15 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, владимир путин, россия, александр лукашенко