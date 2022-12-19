https://ria.ru/20221219/putin-1839786519.html
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:15
2022-12-19T17:15
2022-12-19T19:23
белоруссия
владимир путин
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика - это наш приоритет", и отметил, что на встрече будут подведены некоторые итоги."Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны - ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
2022-12-19T17:15
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, владимир путин, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко
17:15 19.12.2022 (обновлено: 19:23 19.12.2022)
Путин рассказал, как решаются экономические вопросы с Белоруссией
Путин: Белоруссия — добрый сосед и союзник, экономические вопросы решаются исходя из этого