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Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221219/putin-1839786262.html
Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин
Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин
Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, готовить кадры и развивать науку, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:13
2022-12-19T17:39
наука
россия
белоруссия
наука
владимир путин
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, готовить кадры и развивать науку, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске."Атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа... Готовы дальше развивать этот проект, работать, и блоки строить, но, что на мой взгляд самое важное - это то, что мы готовы и делаем это - создавать отрасль, готовить кадры национальные, развивать науку соответствующим образом", - сказал он.Российский лидер добавил, что соответствующие предварительные договоренности у стран есть."Мы их готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html
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россия, белоруссия, наука, владимир путин, александр лукашенко, минск
Наука, Россия, Белоруссия, Наука, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минск
17:13 19.12.2022 (обновлено: 17:39 19.12.2022)
 
Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин

Президент Путин: Россия готова развивать атомные проекты и науку в Белоруссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, готовить кадры и развивать науку, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
"Атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа... Готовы дальше развивать этот проект, работать, и блоки строить, но, что на мой взгляд самое важное - это то, что мы готовы и делаем это - создавать отрасль, готовить кадры национальные, развивать науку соответствующим образом", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:28
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС
Российский лидер добавил, что соответствующие предварительные договоренности у стран есть.
"Мы их готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:22
Путин заявил о планах России и Белоруссии по сотрудничеству в космосе
 
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