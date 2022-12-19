https://ria.ru/20221219/putin-1839786262.html

Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин

Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022

Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил Путин

Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, готовить кадры и развивать науку, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:13

2022-12-19T17:13

2022-12-19T17:39

наука

россия

белоруссия

наука

владимир путин

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, готовить кадры и развивать науку, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске."Атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа... Готовы дальше развивать этот проект, работать, и блоки строить, но, что на мой взгляд самое важное - это то, что мы готовы и делаем это - создавать отрасль, готовить кадры национальные, развивать науку соответствующим образом", - сказал он.Российский лидер добавил, что соответствующие предварительные договоренности у стран есть."Мы их готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html

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россия

белоруссия

минск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, наука, владимир путин, александр лукашенко, минск