https://ria.ru/20221219/putin-1839785665.html
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:10
2022-12-19T17:10
2022-12-19T17:16
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения."Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", - сказал Путин.Он отметил, что цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях и прежде всего в сфере экономики.
https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
17:10 19.12.2022 (обновлено: 17:16 19.12.2022)
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
Путин на встрече с Лукашенко: Москва и Минск должны быть удовлетворены своими отношениями
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения.
"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", - сказал Путин.
Он отметил, что цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях и прежде всего в сфере экономики.