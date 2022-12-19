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Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:10
2022-12-19T17:16
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения."Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", - сказал Путин.Он отметил, что цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях и прежде всего в сфере экономики.
https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
17:10 19.12.2022 (обновлено: 17:16 19.12.2022)
 
Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии

Путин на встрече с Лукашенко: Москва и Минск должны быть удовлетворены своими отношениями

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения.
"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", - сказал Путин.
Он отметил, что цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях и прежде всего в сфере экономики.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе, 19 декабря 2022 год - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 16:59
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
 
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