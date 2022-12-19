https://ria.ru/20221219/putin-1839785665.html

Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии

Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022

Путин рассказал об отношениях России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:10

2022-12-19T17:10

2022-12-19T17:16

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения."Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", - сказал Путин.Он отметил, что цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях и прежде всего в сфере экономики.

https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко