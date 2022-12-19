https://ria.ru/20221219/putin-1839770488.html
Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах соцподдержки военных
Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах соцподдержки военных - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах соцподдержки военных
Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, порекомендовав Московской области, Крыму и Севастополю предусмотреть бесплатную... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:18
2022-12-19T16:18
2022-12-19T16:59
общество
владимир путин
московская область (подмосковье)
севастополь
украина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, порекомендовав Московской области, Крыму и Севастополю предусмотреть бесплатную передачу им земельных участков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что речь идет о "военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий". Помимо этого, меры социальной поддержки распространяются на родственников тех солдат, которые погибли в зоне СВО из-за увечья или заболевания.Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять соответствующие законодательные акты, которые устанавливают случаи безвозмездной передачи участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.Обеспечивать заключение таких соглашений будет правительство. Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html
https://ria.ru/20221219/putin-1839730403.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, московская область (подмосковье), севастополь, украина
Общество, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Севастополь, Украина
16:18 19.12.2022 (обновлено: 16:59 19.12.2022)
Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах соцподдержки военных
Путин издал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО