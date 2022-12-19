https://ria.ru/20221219/putin-1839746231.html

Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ

Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ - РИА Новости, 19.12.2022

Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ

Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, это связано с возможным изменением роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:08

2022-12-19T15:08

2022-12-19T15:09

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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, это связано с возможным изменением роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Ранее сообщалось, что президента России ожидают 19 декабря в Минске. В рамках визита планируются переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и совместным мерам реагирования на вызовы. "Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня - думаю, впервые за три года - ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего – необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства", - сказал представитель немецкого кабмина на брифинге в понедельник. Он уточнил, что беспокойства связаны с вопросом, изменит ли Белоруссия свою роль в российской спецоперации на Украине. "Мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь", - пояснил Хебештрайт. На просьбу журналистов уточнить, есть ли у ФРГ опасения, что Белоруссия примет участие в спецоперации, представитель кабмина воздержался от комментариев. "Я бы не хотел давать дальнейших определений. Но, конечно, оказание помощи со стороны Белоруссии может возрасти, это возможно. Но сначала мы должны подождать. Посмотрим, как пройдет этот визит и каким будет его результат", - уточнил спикер. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно глупыми и безосновательными измышлениями" публикации СМИ о том, что российский лидер якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839732582.html

https://ria.ru/20221218/berbok-1839518358.html

https://ria.ru/20221217/vatikan-1839349754.html

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, минск, германия, россия