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Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ - РИА Новости, 19.12.2022
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Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ
Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ - РИА Новости, 19.12.2022
Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ
Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, это связано с возможным изменением роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:08
2022-12-19T15:09
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
минск
германия
россия
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, это связано с возможным изменением роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Ранее сообщалось, что президента России ожидают 19 декабря в Минске. В рамках визита планируются переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и совместным мерам реагирования на вызовы. "Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня - думаю, впервые за три года - ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего – необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства", - сказал представитель немецкого кабмина на брифинге в понедельник. Он уточнил, что беспокойства связаны с вопросом, изменит ли Белоруссия свою роль в российской спецоперации на Украине. "Мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь", - пояснил Хебештрайт. На просьбу журналистов уточнить, есть ли у ФРГ опасения, что Белоруссия примет участие в спецоперации, представитель кабмина воздержался от комментариев. "Я бы не хотел давать дальнейших определений. Но, конечно, оказание помощи со стороны Белоруссии может возрасти, это возможно. Но сначала мы должны подождать. Посмотрим, как пройдет этот визит и каким будет его результат", - уточнил спикер. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно глупыми и безосновательными измышлениями" публикации СМИ о том, что российский лидер якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839732582.html
https://ria.ru/20221218/berbok-1839518358.html
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, минск, германия, россия
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Германия, Россия
15:08 19.12.2022 (обновлено: 15:09 19.12.2022)
 
Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск, заявили в правительстве ФРГ

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: Берлин обеспокоен визитом Путина в Минск

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, это связано с возможным изменением роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее сообщалось, что президента России ожидают 19 декабря в Минске. В рамках визита планируются переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и совместным мерам реагирования на вызовы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время встречи в Минске. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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"Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня - думаю, впервые за три года - ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего – необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства", - сказал представитель немецкого кабмина на брифинге в понедельник.
Он уточнил, что беспокойства связаны с вопросом, изменит ли Белоруссия свою роль в российской спецоперации на Украине. "Мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь", - пояснил Хебештрайт.
На просьбу журналистов уточнить, есть ли у ФРГ опасения, что Белоруссия примет участие в спецоперации, представитель кабмина воздержался от комментариев.
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"Я бы не хотел давать дальнейших определений. Но, конечно, оказание помощи со стороны Белоруссии может возрасти, это возможно. Но сначала мы должны подождать. Посмотрим, как пройдет этот визит и каким будет его результат", - уточнил спикер.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно глупыми и безосновательными измышлениями" публикации СМИ о том, что российский лидер якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации.
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