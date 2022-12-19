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Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:25
2022-12-19T14:25
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор. Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:25 19.12.2022
 
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных

Путин подписал закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.
Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
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