https://ria.ru/20221219/putin-1839730403.html

Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных

Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:25

2022-12-19T14:25

2022-12-19T14:25

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор. Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.

https://ria.ru/20221216/vyplaty-1839160202.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия