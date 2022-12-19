https://ria.ru/20221219/putin-1839730403.html
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:25
2022-12-19T14:25
2022-12-19T14:25
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор. Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных
Путин подписал закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.
Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.