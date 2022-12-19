https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html

Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу

Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:39

2022-12-19T12:39

2022-12-19T12:39

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был подписан Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Соглашение направлено на создание организационно-правовой основы для предотвращения любого несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их нецелевого использования. Для этого Россия и Индия разработают планы охраны технологий, содержащие подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий. Соглашение регламентирует порядок действия экспортных или импортных лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку и сопроводительные уведомления, которые исключают возможность любых несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и технологий. Документ предусматривает проведение инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и сопровождения проводимых с ними работ; устанавливает порядок их экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных операций в отношении товаров, относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, регламентирует вопросы правовой и физической защиты охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества обеих стран в случае возникновения аварийной ситуации. В рамках совместной деятельности Россия и Индия не будут обмениваться секретной информацией. Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования сотрудничества в отношении товаров и услуг, связанных с передовыми технологиями в области средств выведения и наземной космической инфраструктуры, говорится в заключении комитета по международным делам.

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, владимир путин, индия, россия, москва