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Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
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Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:39
2022-12-19T12:39
наука
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был подписан Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Соглашение направлено на создание организационно-правовой основы для предотвращения любого несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их нецелевого использования. Для этого Россия и Индия разработают планы охраны технологий, содержащие подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий. Соглашение регламентирует порядок действия экспортных или импортных лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку и сопроводительные уведомления, которые исключают возможность любых несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и технологий. Документ предусматривает проведение инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и сопровождения проводимых с ними работ; устанавливает порядок их экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных операций в отношении товаров, относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, регламентирует вопросы правовой и физической защиты охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества обеих стран в случае возникновения аварийной ситуации. В рамках совместной деятельности Россия и Индия не будут обмениваться секретной информацией. Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования сотрудничества в отношении товаров и услуг, связанных с передовыми технологиями в области средств выведения и наземной космической инфраструктуры, говорится в заключении комитета по международным делам.
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html
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космос - риа наука, владимир путин, индия, россия, москва
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Индия, Россия, Москва
12:39 19.12.2022
 
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу

Путин подписал закон о договоре с Индией об охране технологий при сотрудничестве в космосе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 20:36
Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе
Документ был подписан Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года.
Соглашение направлено на создание организационно-правовой основы для предотвращения любого несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их нецелевого использования.
Для этого Россия и Индия разработают планы охраны технологий, содержащие подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий.
Соглашение регламентирует порядок действия экспортных или импортных лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку и сопроводительные уведомления, которые исключают возможность любых несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и технологий.
Документ предусматривает проведение инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и сопровождения проводимых с ними работ; устанавливает порядок их экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных операций в отношении товаров, относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, регламентирует вопросы правовой и физической защиты охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества обеих стран в случае возникновения аварийной ситуации.
В рамках совместной деятельности Россия и Индия не будут обмениваться секретной информацией.
Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования сотрудничества в отношении товаров и услуг, связанных с передовыми технологиями в области средств выведения и наземной космической инфраструктуры, говорится в заключении комитета по международным делам.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 18:45
Россия и Индия подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинИндияРоссияМосква
 
 
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