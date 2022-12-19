https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:39
2022-12-19T12:39
2022-12-19T12:39
наука
космос - риа наука
владимир путин
индия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был подписан Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Соглашение направлено на создание организационно-правовой основы для предотвращения любого несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их нецелевого использования. Для этого Россия и Индия разработают планы охраны технологий, содержащие подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий. Соглашение регламентирует порядок действия экспортных или импортных лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку и сопроводительные уведомления, которые исключают возможность любых несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и технологий. Документ предусматривает проведение инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и сопровождения проводимых с ними работ; устанавливает порядок их экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных операций в отношении товаров, относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, регламентирует вопросы правовой и физической защиты охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества обеих стран в случае возникновения аварийной ситуации. В рамках совместной деятельности Россия и Индия не будут обмениваться секретной информацией. Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования сотрудничества в отношении товаров и услуг, связанных с передовыми технологиями в области средств выведения и наземной космической инфраструктуры, говорится в заключении комитета по международным делам.
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762445331.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, индия, россия, москва
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Индия, Россия, Москва
Путин подписал закон о соглашении с Индией по космосу
Путин подписал закон о договоре с Индией об охране технологий при сотрудничестве в космосе
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, ратифицирующий соглашение с Индией о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан Москве
и Бангалоре
1 декабря 2021 года.
Соглашение направлено на создание организационно-правовой основы для предотвращения любого несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их нецелевого использования.
Для этого Россия и Индия разработают планы охраны технологий, содержащие подробное изложение конкретных мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий.
Соглашение регламентирует порядок действия экспортных или импортных лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку и сопроводительные уведомления, которые исключают возможность любых несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и технологий.
Документ предусматривает проведение инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и сопровождения проводимых с ними работ; устанавливает порядок их экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных операций в отношении товаров, относящихся к охраняемым изделиям и технологиям, регламентирует вопросы правовой и физической защиты охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества обеих стран в случае возникновения аварийной ситуации.
В рамках совместной деятельности Россия и Индия не будут обмениваться секретной информацией.
Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования сотрудничества в отношении товаров и услуг, связанных с передовыми технологиями в области средств выведения и наземной космической инфраструктуры, говорится в заключении комитета по международным делам.