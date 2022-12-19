https://ria.ru/20221219/putin-1839684169.html

Путин подписал закон о размере МРОТ

Путин подписал закон о размере МРОТ - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о размере МРОТ

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:47

2022-12-19T11:47

2022-12-19T12:07

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.

https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия