Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о размере МРОТ - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/putin-1839684169.html
Путин подписал закон о размере МРОТ
Путин подписал закон о размере МРОТ - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о размере МРОТ
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:47
2022-12-19T12:07
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.
https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
11:47 19.12.2022 (обновлено: 12:07 19.12.2022)
 
Путин подписал закон о размере МРОТ

Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совещания с членами правительства
Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
"С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", — уточняется в пояснительных материалах.
МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 15:59
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала