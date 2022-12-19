https://ria.ru/20221219/putin-1839684169.html
Путин подписал закон о размере МРОТ
Путин подписал закон о размере МРОТ - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о размере МРОТ
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:47
2022-12-19T11:47
2022-12-19T12:07
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.
https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
11:47 19.12.2022 (обновлено: 12:07 19.12.2022)
Путин подписал закон о размере МРОТ
Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ
опубликовали на официальном портале правовой информации.
"С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", — уточняется в пояснительных материалах.
МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.