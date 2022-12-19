https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html

Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк

Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.12.2022

Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк

Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:52

2022-12-19T10:52

2022-12-19T10:52

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

авдеевка

безопасность

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Ответный огонь, конечно, наносится, идет контрбатарейная работа. Сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары - часть из них была уничтожена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По данным Пушилина, подразделения первого армейского корпуса, а также Минобороны России нанесли удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и западной части Марьинки, которая еще пока не находится под контролем Киева.

https://ria.ru/20221219/donbass-1839652518.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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Дарья Буймова

денис пушилин, донецкая народная республика, россия, авдеевка, безопасность