https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:52
2022-12-19T10:52
2022-12-19T10:52
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
авдеевка
безопасность
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Ответный огонь, конечно, наносится, идет контрбатарейная работа. Сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары - часть из них была уничтожена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По данным Пушилина, подразделения первого армейского корпуса, а также Минобороны России нанесли удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и западной части Марьинки, которая еще пока не находится под контролем Киева.
https://ria.ru/20221219/donbass-1839652518.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, россия, авдеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Безопасность
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
Врио главы ДНР Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых обстреливался Донецк, уничтожена