Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:52
2022-12-19T10:52
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
авдеевка
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Ответный огонь, конечно, наносится, идет контрбатарейная работа. Сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары - часть из них была уничтожена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По данным Пушилина, подразделения первого армейского корпуса, а также Минобороны России нанесли удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и западной части Марьинки, которая еще пока не находится под контролем Киева.
https://ria.ru/20221219/donbass-1839652518.html
донецкая народная республика
россия
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, россия, авдеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Безопасность
10:52 19.12.2022
 
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк

Врио главы ДНР Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых обстреливался Донецк, уничтожена

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Часть огневых точек украинских воск, с которых наносились удары по ДНР, были уничтожены минувшей ночью, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Ответный огонь, конечно, наносится, идет контрбатарейная работа. Сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары - часть из них была уничтожена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По данным Пушилина, подразделения первого армейского корпуса, а также Минобороны России нанесли удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и западной части Марьинки, которая еще пока не находится под контролем Киева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
10:09Специальная военная операция на Украине
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала