https://ria.ru/20221219/protezy-1839619254.html
В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих
В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2022
В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих
Военные медики индивидуально подбирают лучшие на сегодняшний день многофункциональные протезы раненым военнослужащим, которым требуется протезирование, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:03
2022-12-19T01:03
2022-12-19T01:12
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россия
красная звезда
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военные медики индивидуально подбирают лучшие на сегодняшний день многофункциональные протезы раненым военнослужащим, которым требуется протезирование, сообщил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Он пояснил, что есть протезирование первичное и вторичное, проводимое через год, когда окончательно формируется структура мышц и костей. "Мы в экстренном порядке протезируем лучшими изделиями, которые на сегодняшний день имеются, в том числе бионическими протезами и протезами четвертого функционального класса. Это позволяет быстро восстановить военнослужащего и отправить его в наши реабилитационные центры. Современное медицинское оборудование, приборы биологической обратной связи позволяют военнослужащему максимально быстро психологически и физически адаптироваться в дальнейшей жизнедеятельности", - добавил Тришкин. По его словам, сегодня самыми тяжелыми пациентами, в том числе теми, кому требуется протезирование, занимаются в Военно-медицинской академии, госпиталях имени Вишневского и имени Бурденко.
https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html
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россия, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красная звезда
01:03 19.12.2022 (обновлено: 01:12 19.12.2022)
В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих
Минобороны: медики индивидуально подбирают лучшие протезы раненым военнослужащим
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Военные медики индивидуально подбирают лучшие на сегодняшний день многофункциональные протезы раненым военнослужащим, которым требуется протезирование, сообщил
в понедельник в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
"Мы индивидуально работаем с каждым военнослужащим, подбираем лучшее, что есть на сегодняшний день в плане протезно-ортопедических изделий. Мы используем многофункциональные протезы, которые позволяют военнослужащему выполнять тот объем движений, который он выполнял в обычной повседневной жизни", - сообщил он.
Он пояснил, что есть протезирование первичное и вторичное, проводимое через год, когда окончательно формируется структура мышц и костей.
"Мы в экстренном порядке протезируем лучшими изделиями, которые на сегодняшний день имеются, в том числе бионическими протезами и протезами четвертого функционального класса. Это позволяет быстро восстановить военнослужащего и отправить его в наши реабилитационные центры. Современное медицинское оборудование, приборы биологической обратной связи позволяют военнослужащему максимально быстро психологически и физически адаптироваться в дальнейшей жизнедеятельности", - добавил Тришкин.
По его словам, сегодня самыми тяжелыми пациентами, в том числе теми, кому требуется протезирование, занимаются в Военно-медицинской академии, госпиталях имени Вишневского и имени Бурденко.