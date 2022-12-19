https://ria.ru/20221219/protezy-1839619254.html

В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих

В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2022

В Минобороны рассказали о подборе протезов для раненых военнослужащих

Военные медики индивидуально подбирают лучшие на сегодняшний день многофункциональные протезы раненым военнослужащим, которым требуется протезирование, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T01:03

2022-12-19T01:03

2022-12-19T01:12

специальная военная операция на украине

россия

красная звезда

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военные медики индивидуально подбирают лучшие на сегодняшний день многофункциональные протезы раненым военнослужащим, которым требуется протезирование, сообщил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Он пояснил, что есть протезирование первичное и вторичное, проводимое через год, когда окончательно формируется структура мышц и костей. "Мы в экстренном порядке протезируем лучшими изделиями, которые на сегодняшний день имеются, в том числе бионическими протезами и протезами четвертого функционального класса. Это позволяет быстро восстановить военнослужащего и отправить его в наши реабилитационные центры. Современное медицинское оборудование, приборы биологической обратной связи позволяют военнослужащему максимально быстро психологически и физически адаптироваться в дальнейшей жизнедеятельности", - добавил Тришкин. По его словам, сегодня самыми тяжелыми пациентами, в том числе теми, кому требуется протезирование, занимаются в Военно-медицинской академии, госпиталях имени Вишневского и имени Бурденко.

https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html

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россия, красная звезда