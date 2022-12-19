МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" с кассой 90,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Криминальный авторитет пожертвовал крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Но священник потерял память и забыл, кто же он. Помочь восстановить его воспоминания решил главный герой фильма Димонстр. Вторыми стали "Елки 9". Они заработали 63,8 миллиона рублей. События в новой части культовой франшизы разворачиваются на кануне Нового года. Судьбы незнакомцев объединит праздничное чудо.На третьей строчке "Маша и Медведь: 12 месяцев" со сборами 29,1 миллиона рублей. В праздничную ночь герои мультфильма знакомятся с волшебными хранителями природы - 12 месяцами.Четвертое место занял еще один мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта", заработавший за выходные 23,6 миллиона рублей. Мари оказывается в королевстве, где власть захватили крысы. Вместе со своими друзьями барашком Кудряшом, страусом Красным Клювом и Щелкунчиком, она ищет волшебную флейту, которая поможет ей вернуться домой.Замыкает пятерку лидеров комедия "Тайный Санта". Касса проекта - 18,4 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова мечтает устроить личную жизнь. И придумала хитрый план: она запланировала отдых в санатории вместе с парнем, который ей нравится. Вручить путевку она решила как "тайный Санта" на работе, но подарок попал не тому. Вместе с Светой в отпуск отправился ненавистный начальник. И девушка готова на все лишь испортить ему отдых.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" с кассой 90,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Криминальный авторитет пожертвовал крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Но священник потерял память и забыл, кто же он. Помочь восстановить его воспоминания решил главный герой фильма Димонстр.
Четвертое место занял еще один мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта", заработавший за выходные 23,6 миллиона рублей. Мари оказывается в королевстве, где власть захватили крысы. Вместе со своими друзьями барашком Кудряшом, страусом Красным Клювом и Щелкунчиком, она ищет волшебную флейту, которая поможет ей вернуться домой.
Замыкает пятерку лидеров комедия "Тайный Санта". Касса проекта - 18,4 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова мечтает устроить личную жизнь. И придумала хитрый план: она запланировала отдых в санатории вместе с парнем, который ей нравится. Вручить путевку она решила как "тайный Санта" на работе, но подарок попал не тому. Вместе с Светой в отпуск отправился ненавистный начальник. И девушка готова на все лишь испортить ему отдых.
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