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В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" - РИА Новости, 19.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221219/prokat-1839684282.html
В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2"
В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" - РИА Новости, 19.12.2022
В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2"
В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" с кассой 90,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:14
2022-12-19T12:14
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" с кассой 90,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Криминальный авторитет пожертвовал крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Но священник потерял память и забыл, кто же он. Помочь восстановить его воспоминания решил главный герой фильма Димонстр. Вторыми стали "Елки 9". Они заработали 63,8 миллиона рублей. События в новой части культовой франшизы разворачиваются на кануне Нового года. Судьбы незнакомцев объединит праздничное чудо.На третьей строчке "Маша и Медведь: 12 месяцев" со сборами 29,1 миллиона рублей. В праздничную ночь герои мультфильма знакомятся с волшебными хранителями природы - 12 месяцами.Четвертое место занял еще один мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта", заработавший за выходные 23,6 миллиона рублей. Мари оказывается в королевстве, где власть захватили крысы. Вместе со своими друзьями барашком Кудряшом, страусом Красным Клювом и Щелкунчиком, она ищет волшебную флейту, которая поможет ей вернуться домой.Замыкает пятерку лидеров комедия "Тайный Санта". Касса проекта - 18,4 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова мечтает устроить личную жизнь. И придумала хитрый план: она запланировала отдых в санатории вместе с парнем, который ей нравится. Вручить путевку она решила как "тайный Санта" на работе, но подарок попал не тому. Вместе с Светой в отпуск отправился ненавистный начальник. И девушка готова на все лишь испортить ему отдых.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сборы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Сборы
12:14 19.12.2022
 
В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2"

"Непослушник 2" лидирует в российском прокате за уикенд с кассой 90,5 миллиона рублей

© Мего Дистрибьюшн (2022)Кадр из фильма "Непослушник 2"
Кадр из фильма Непослушник 2
© Мего Дистрибьюшн (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидирует "Непослушник 2" с кассой 90,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Криминальный авторитет пожертвовал крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Но священник потерял память и забыл, кто же он. Помочь восстановить его воспоминания решил главный герой фильма Димонстр.
© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)Кадр из фильма "Елки 9"
Кадр из фильма Елки 9
© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)
Кадр из фильма "Елки 9"
Вторыми стали "Елки 9". Они заработали 63,8 миллиона рублей. События в новой части культовой франшизы разворачиваются на кануне Нового года. Судьбы незнакомцев объединит праздничное чудо.
На третьей строчке "Маша и Медведь: 12 месяцев" со сборами 29,1 миллиона рублей. В праздничную ночь герои мультфильма знакомятся с волшебными хранителями природы - 12 месяцами.
© Маша и Медведь/YoutubeКадр из мультфильма "Маша и Медведь: 12 месяцев"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь: 12 месяцев
© Маша и Медведь/Youtube
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь: 12 месяцев"
Четвертое место занял еще один мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта", заработавший за выходные 23,6 миллиона рублей. Мари оказывается в королевстве, где власть захватили крысы. Вместе со своими друзьями барашком Кудряшом, страусом Красным Клювом и Щелкунчиком, она ищет волшебную флейту, которая поможет ей вернуться домой.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2022)Кадр из мультфильма "Щелкунчик и волшебная флейта"
Кадр из мультфильма Щелкунчик и волшебная флейта
1 из 2
Кадр из мультфильма "Щелкунчик и волшебная флейта"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2022)
© КиноФирма (2022)Кадр из фильма "Тайный Санта"
Кадр из фильма Тайный Санта
2 из 2
Кадр из фильма "Тайный Санта"
© КиноФирма (2022)
1 из 2
Кадр из мультфильма "Щелкунчик и волшебная флейта"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Тайный Санта"
© КиноФирма (2022)
Замыкает пятерку лидеров комедия "Тайный Санта". Касса проекта - 18,4 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова мечтает устроить личную жизнь. И придумала хитрый план: она запланировала отдых в санатории вместе с парнем, который ей нравится. Вручить путевку она решила как "тайный Санта" на работе, но подарок попал не тому. Вместе с Светой в отпуск отправился ненавистный начальник. И девушка готова на все лишь испортить ему отдых.
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