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Жители МО могут получить землю по программе "Подмосковные 10 гектаров"

Жители МО могут получить землю по программе "Подмосковные 10 гектаров" - РИА Новости, 19.12.2022

Жители МО могут получить землю по программе "Подмосковные 10 гектаров"

В мае 2022 года в Московской области начала действовать программа "Подмосковные 10 гектаров". Она направлена на увеличение размеров фермерских участков. Министр РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:28

2022-12-19T19:28

2022-12-19T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В мае 2022 года в Московской области начала действовать программа "Подмосковные 10 гектаров". Она направлена на увеличение размеров фермерских участков. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, как получить землю в собственность. Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент многие фермеры уже успели воспользоваться услугой. По словам Адигамовой, реализацию проекта поддерживают сразу несколько министерств.Адигамова подчеркнула, что получить участок для безвозмездного пользования довольно просто. Территория будет принадлежать сельхозпроизводителю на протяжении шести лет, в дальнейшем землю можно будет оформить."Если сельхозпроизводитель вводит землю в оборот, начинает выращивать на ней урожай или разводит сельскохозяйственных животных, то он уже имеет право переоформить участок в аренду или собственность", — рассказала министр.Адигамова обратила внимание на тот факт, что территории расположены за ЦКАД. Все дело в том, что там находится много сельскохозяйственных участков, обладающих повышенной ликвидностью.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)