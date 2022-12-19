https://ria.ru/20221219/programma-1839800359.html

Самарская область подготовила обширную новогоднюю туристическую программу

Самарская область подготовила обширную новогоднюю туристическую программу - РИА Новости, 19.12.2022

Самарская область подготовила обширную новогоднюю туристическую программу

Обширная новогодняя туристическая программа подготовлена для гостей и жителей Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:50

2022-12-19T17:50

2022-12-19T17:50

самарская область

самара

дмитрий азаров

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Обширная новогодняя туристическая программа подготовлена для гостей и жителей Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Самарская область подготовила обширную новогоднюю туристическую программу для гостей из других регионов страны и жителей региона", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, одной из главных точек притяжения в новогодние праздники станет Самарская олимпийская деревня на территории стадиона "Солидарность Самара Арена". Впервые спортивное пространство на прилегающей территории стадиона было создано в канун 2020 года по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. По данным пресс-службы, здесь будут организованы лыжные трассы и безопасные горки, на которые можно будет приходить со своими тюбингами и ледянками. Поклонников футбола ждут бесплатные экскурсии в музей "Крыльев Советов". Территорию Самарской олимпийской деревни планируют подготовить к 30 декабря. "2023 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Территория стадиона будет украшена в соответствии с обозначенной тематикой. Впервые преобразится первая аллея. Особое внимание будет уделено детским площадкам. На прилегающей территории будет функционировать бесплатная парковка – Южная, рассчитанная на 1300 мест", – цитирует пресс-служба директора ГАУ СО "Самара Арена" Виталия Иванова. По информации пресс-службы, визитной карточкой зимней Самары станет площадь Куйбышева. В этом году новогодние праздники в регионе пройдут без широких массовых гуляний и концертов, акцент празднования Нового года смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия. Азаров подчеркнул, что особое внимание на предстоящие новогодние выходные будет уделено отдыху детей, для которых в регионе проведут традиционные детские праздники по линии учреждений культуры, спорта и образования. Так, в Самаре уже открыт сезон массовых катаний на коньках, катки начали работать на площади Славы, на набережной и в парках города. Самый большой каток площадью 8 тысяч квадратных метров залит в парке Гагарина. В этом году его украсили цветной динамической подсветкой. Также на катке играет музыка. По данным пресс-службы, в нескольких местах Самарской области гостям и жителям региона предлагают северную экзотику: в деревне ездовых собак "Серебро Севера", в эко-парке семейного отдыха "Маламут Ленд" и на эко-ферме "В моих лугах". В центре здоровья и отдыха "Волжские термы" под открытым небом располагается круглогодичный термальный бассейн. Также здесь доступны несколько видов бань и бассейнов, джакузи и парные, услуги пар-мастера. Гости и жители Самарской области также могут попробовать себя в зимних экстремальных видах спорта, таких как горные лыжи, кайтинг и снегоходы. После кайтинга из Тольятти можно отправиться в замок Гарибальди, стены которого украшают фигурки драконов и гаргулий, стрельчатые окна, а перед входом – кованые ворота. Полюбоваться Жигулевскими горами, по информации пресс-службы, лучше всего с "Вертолетки" в Самаре. В 2021 году территория была обновлена, основой новой концепции стало создание идеального места для отдыха с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками, устройством детских и других площадок для отдыха и досуга.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839763936.html

https://ria.ru/20221216/rabota-1839182764.html

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самарская область, самара, дмитрий азаров