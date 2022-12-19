https://ria.ru/20221219/priglashenie-1839867669.html

Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России

Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:45

2022-12-19T22:45

2022-12-19T22:45

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

снг

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин. "Александр Григорьевич, если я правильно вас понял, принял мое приглашение посетить центр подготовки космонавтов России в ближайшие дни - перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге", - сказал Путин по итогам переговоров.

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839863684.html

россия

белоруссия

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, снг