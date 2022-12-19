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Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России
Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:45
2022-12-19T22:45
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
снг
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин. "Александр Григорьевич, если я правильно вас понял, принял мое приглашение посетить центр подготовки космонавтов России в ближайшие дни - перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге", - сказал Путин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839863684.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, снг
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, СНГ
22:45 19.12.2022
 
Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России

Лукашенко принял приглашение Путина посетить центр подготовки космонавтов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.
"Александр Григорьевич, если я правильно вас понял, принял мое приглашение посетить центр подготовки космонавтов России в ближайшие дни - перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге", - сказал Путин по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 22:17
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияСНГ
 
 
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