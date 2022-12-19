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Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования - РИА Новости, 19.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования - РИА Новости, 19.12.2022
Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
Электронный прибор для усиления радиоволн создали на научно-производственном предприятии "Торий", его можно использовать в медицинском оборудовании и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:13
2022-12-19T07:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Электронный прибор для усиления радиоволн создали на научно-производственном предприятии "Торий", его можно использовать в медицинском оборудовании и досмотровых комплексах, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский."Новый прибор будет способствовать дальнейшему развитию в различных сферах: от выпуска медицинского оборудования до передовых исследований в области атомной физики. Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство. Планируемый объем выпуска – 10 приборов в год", – рассказал глава ведомства.Ключевые параметры линейных ускорителей, такие как мощность дозы облучения и проникающая способность, напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии: как правило - мощных импульсных клистронов. Ученые и инженеры во всем мире стараются уменьшить размеры устройства – ускорителя, тем самым снизить и его стоимость. Достичь этого можно за счет увеличения рабочей частоты сигнала, при этом сохранив высокие значения импульсных мощностей. Новые характеристики позволят использовать высокотехнологичные разработки в мобильных досмотровых комплексах, компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.Устройство показало рекордные результаты – выходную импульсную мощность 3 мегаватт на частоте 9300 мегагерц с высоким КПД за счет использования нового принципа проектирования таких изделий, уточняется в сообщении.
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технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Владислав Овчинский, Москва
07:13 19.12.2022 (обновлено: 07:19 19.12.2022)
 

Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

© фото: пресс-служба ДИППВ Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
© фото: пресс-служба ДИПП
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Электронный прибор для усиления радиоволн создали на научно-производственном предприятии "Торий", его можно использовать в медицинском оборудовании и досмотровых комплексах, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский.
"Новый прибор будет способствовать дальнейшему развитию в различных сферах: от выпуска медицинского оборудования до передовых исследований в области атомной физики. Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство. Планируемый объем выпуска – 10 приборов в год", – рассказал глава ведомства.
© фото: пресс-служба ДИППВ Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
© фото: пресс-служба ДИПП
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
Ключевые параметры линейных ускорителей, такие как мощность дозы облучения и проникающая способность, напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии: как правило - мощных импульсных клистронов. Ученые и инженеры во всем мире стараются уменьшить размеры устройства – ускорителя, тем самым снизить и его стоимость. Достичь этого можно за счет увеличения рабочей частоты сигнала, при этом сохранив высокие значения импульсных мощностей. Новые характеристики позволят использовать высокотехнологичные разработки в мобильных досмотровых комплексах, компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.
Устройство показало рекордные результаты – выходную импульсную мощность 3 мегаватт на частоте 9300 мегагерц с высоким КПД за счет использования нового принципа проектирования таких изделий, уточняется в сообщении.
© фото: пресс-служба ДИППВ Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
© фото: пресс-служба ДИПП
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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