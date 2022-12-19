https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html

Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования - РИА Новости, 19.12.2022

Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

Электронный прибор для усиления радиоволн создали на научно-производственном предприятии "Торий", его можно использовать в медицинском оборудовании и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:13

2022-12-19T07:13

2022-12-19T07:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Электронный прибор для усиления радиоволн создали на научно-производственном предприятии "Торий", его можно использовать в медицинском оборудовании и досмотровых комплексах, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский."Новый прибор будет способствовать дальнейшему развитию в различных сферах: от выпуска медицинского оборудования до передовых исследований в области атомной физики. Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство. Планируемый объем выпуска – 10 приборов в год", – рассказал глава ведомства.Ключевые параметры линейных ускорителей, такие как мощность дозы облучения и проникающая способность, напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии: как правило - мощных импульсных клистронов. Ученые и инженеры во всем мире стараются уменьшить размеры устройства – ускорителя, тем самым снизить и его стоимость. Достичь этого можно за счет увеличения рабочей частоты сигнала, при этом сохранив высокие значения импульсных мощностей. Новые характеристики позволят использовать высокотехнологичные разработки в мобильных досмотровых комплексах, компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.Устройство показало рекордные результаты – выходную импульсную мощность 3 мегаватт на частоте 9300 мегагерц с высоким КПД за счет использования нового принципа проектирования таких изделий, уточняется в сообщении.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владислав овчинский, москва