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Жители Приамурья предложили развивать детский туризм - РИА Новости, 19.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221219/priamure-1839659130.html
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм - РИА Новости, 19.12.2022
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм
Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:25
2022-12-19T10:25
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. Итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года объявили в правительстве региона. Этот этап успешно завершен. "В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое", - цитирует Орлова его пресс-служба. Как отметил губернатор, после анализа всех предложений 80% из них найдут отражение в долгосрочной стратегии развития Приамурья. Комплексный документ готовит министерство экономического развития и внешних связей области. До конца текущего года поступившие от амурчан предложения будут включены в план мероприятий по реализации стратегии. По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, подготовка плана мероприятий - второй этап разработки стратегии развития региона. Фактически, он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти по достижению намеченных целей до 2035 года, уточнила она. К формированию плана уже приступили, завершат работу к концу первого квартала следующего года.
https://ria.ru/20221216/orlov-1839103012.html
https://ria.ru/20221215/priamure-1838764751.html
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василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
10:25 19.12.2022
 
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм

Жители Приамурья предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений

© Depositphotos.com / irinabal18Благовещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Depositphotos.com / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов.
Итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года объявили в правительстве региона. Этот этап успешно завершен.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 12:12Амурская область
Василий Орлов: Приамурье - транспортно-логистический коридор в Китай и АТР
"В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как отметил губернатор, после анализа всех предложений 80% из них найдут отражение в долгосрочной стратегии развития Приамурья.
Комплексный документ готовит министерство экономического развития и внешних связей области. До конца текущего года поступившие от амурчан предложения будут включены в план мероприятий по реализации стратегии.
По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, подготовка плана мероприятий - второй этап разработки стратегии развития региона. Фактически, он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти по достижению намеченных целей до 2035 года, уточнила она. К формированию плана уже приступили, завершат работу к концу первого квартала следующего года.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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