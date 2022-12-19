https://ria.ru/20221219/priamure-1839659130.html
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм - РИА Новости, 19.12.2022
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм
Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:25
2022-12-19T10:25
2022-12-19T10:25
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/24/1547932437_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_89e531c7b7181c3388a6053a87e8441f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. Итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года объявили в правительстве региона. Этот этап успешно завершен. "В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое", - цитирует Орлова его пресс-служба. Как отметил губернатор, после анализа всех предложений 80% из них найдут отражение в долгосрочной стратегии развития Приамурья. Комплексный документ готовит министерство экономического развития и внешних связей области. До конца текущего года поступившие от амурчан предложения будут включены в план мероприятий по реализации стратегии. По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, подготовка плана мероприятий - второй этап разработки стратегии развития региона. Фактически, он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти по достижению намеченных целей до 2035 года, уточнила она. К формированию плана уже приступили, завершат работу к концу первого квартала следующего года.
https://ria.ru/20221216/orlov-1839103012.html
https://ria.ru/20221215/priamure-1838764751.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/24/1547932437_174:151:1739:1325_1920x0_80_0_0_3a03776c67bf794057b5a626cb3d848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм
Жители Приамурья предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости.
Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил
губернатор Василий Орлов.
Итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года объявили в правительстве региона. Этот этап успешно завершен.
"В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как отметил губернатор, после анализа всех предложений 80% из них найдут отражение в долгосрочной стратегии развития Приамурья.
Комплексный документ готовит министерство экономического развития и внешних связей области. До конца текущего года поступившие от амурчан предложения будут включены в план мероприятий по реализации стратегии.
По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, подготовка плана мероприятий - второй этап разработки стратегии развития региона. Фактически, он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти по достижению намеченных целей до 2035 года, уточнила она. К формированию плана уже приступили, завершат работу к концу первого квартала следующего года.