https://ria.ru/20221219/priamure-1839659130.html

Жители Приамурья предложили развивать детский туризм

Жители Приамурья предложили развивать детский туризм - РИА Новости, 19.12.2022

Жители Приамурья предложили развивать детский туризм

Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:25

2022-12-19T10:25

2022-12-19T10:25

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Жители Амурской области предложили развивать детский туризм и выводить новые сорта растений, сообщил губернатор Василий Орлов. Итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года объявили в правительстве региона. Этот этап успешно завершен. "В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое", - цитирует Орлова его пресс-служба. Как отметил губернатор, после анализа всех предложений 80% из них найдут отражение в долгосрочной стратегии развития Приамурья. Комплексный документ готовит министерство экономического развития и внешних связей области. До конца текущего года поступившие от амурчан предложения будут включены в план мероприятий по реализации стратегии. По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, подготовка плана мероприятий - второй этап разработки стратегии развития региона. Фактически, он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти по достижению намеченных целей до 2035 года, уточнила она. К формированию плана уже приступили, завершат работу к концу первого квартала следующего года.

https://ria.ru/20221216/orlov-1839103012.html

https://ria.ru/20221215/priamure-1838764751.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий орлов (губернатор), амурская область