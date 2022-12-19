Рейтинг@Mail.ru
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/premiya-1839678474.html
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации
Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2022, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей, сообщает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:30
2022-12-19T11:30
общество
халед аль-хатыб
евгений поддубный
кирилл вышинский
мариуполь
сирия
россия
rt arabic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:59:3036:1767_1920x0_80_0_0_06d71fd00e260f231b12151017eedfef.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2022, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей, сообщает пресс-служба телеканала RT. "Ими стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и новостного агентства "РИА Новости". Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) претендовали работы о военной спецоперации на Украине", - говорится в сообщении. В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" победил Валентин Трушнин (газета "Известия" / телеканал РЕН ТВ (Россия) с репортажем "Ад и рай в монастыре". Данная работа рассказывает о том, как под непрерывным обстрелом украинских силовиков проходила эвакуация мирных граждан из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском (ДНР). Журналисты показали последствия артиллерийского удара — столбы черного дыма на территории обители и масштабные разрушения. В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил журналист Александр Коц (газета "Комсомольская правда" (Россия), с работой "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри". Военкор отправился на позиции десантников, которые в первый день СВО высадились на аэродроме в Киевской области и в течение месяца держали оборону под обстрелами. В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)" победу одержала Регина Орехова (студия "ТОК", медиагруппа "Россия сегодня" (Россия) с документальной лентой "Мирные". В работе рассказывается о жителях Мариуполя, которые столкнулись со смертью, голодом и лишениями, но не потеряли силу духа. Один из героев фильма — Миша — приехал в Мариуполь, чтобы найти свою невесту, связь с которой оборвалась после начала боевых действий. В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Мария Марикян ("РИА Новости" (Россия) с работой "Они могут вернуться". Репортаж из города Попасная в ЛНР, который украинские силовики в ходе своего отступления подвергли жестоким обстрелам. Большинство домов здесь разрушены. Однако в Попасной остаются несколько десятков человек, не покинувших родной город. О том, как они выживают в тяжелейших условиях, рассказывают сами жители. В состав жюри премии в 2022 году вошли военкоры ВГТРК Евгений Поддубный, Антон Степаненко и Александр Лукьянов, исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" и член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский. Работы также оценивали военные корреспонденты RT Валентин Горшенин, Мурад Газдиев, Саргон Хадайя, Семен Сендеров, журналист RT Arabic Салям Мусафир и главный редактор RT Balkan Елена Милинчич. В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.
https://ria.ru/20221215/premiya-1839056022.html
https://ria.ru/20221208/premiya-1837292707.html
https://ria.ru/20221125/suveniry-1834261302.html
мариуполь
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_293c73484f253445ab019683b27d78ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, халед аль-хатыб, евгений поддубный, кирилл вышинский, мариуполь, сирия, россия, rt arabic, вгтрк
Общество, Халед аль-Хатыб, Евгений Поддубный, Кирилл Вышинский, Мариуполь, Сирия, Россия, RT Arabic, ВГТРК
11:30 19.12.2022
 
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации

Лучшие репортажи о спецоперации выбраны в рамках международной премии RT для военкоров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2022, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей, сообщает пресс-служба телеканала RT.
"Ими стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и новостного агентства "РИА Новости". Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) претендовали работы о военной спецоперации на Украине", - говорится в сообщении.
Журналисты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 23:56
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"
В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" победил Валентин Трушнин (газета "Известия" / телеканал РЕН ТВ (Россия) с репортажем "Ад и рай в монастыре". Данная работа рассказывает о том, как под непрерывным обстрелом украинских силовиков проходила эвакуация мирных граждан из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском (ДНР). Журналисты показали последствия артиллерийского удара — столбы черного дыма на территории обители и масштабные разрушения.
В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил журналист Александр Коц (газета "Комсомольская правда" (Россия), с работой "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри". Военкор отправился на позиции десантников, которые в первый день СВО высадились на аэродроме в Киевской области и в течение месяца держали оборону под обстрелами.
В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)" победу одержала Регина Орехова (студия "ТОК", медиагруппа "Россия сегодня" (Россия) с документальной лентой "Мирные". В работе рассказывается о жителях Мариуполя, которые столкнулись со смертью, голодом и лишениями, но не потеряли силу духа. Один из героев фильма — Миша — приехал в Мариуполь, чтобы найти свою невесту, связь с которой оборвалась после начала боевых действий.
Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 17:36
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Мария Марикян ("РИА Новости" (Россия) с работой "Они могут вернуться". Репортаж из города Попасная в ЛНР, который украинские силовики в ходе своего отступления подвергли жестоким обстрелам. Большинство домов здесь разрушены. Однако в Попасной остаются несколько десятков человек, не покинувших родной город. О том, как они выживают в тяжелейших условиях, рассказывают сами жители.
В состав жюри премии в 2022 году вошли военкоры ВГТРК Евгений Поддубный, Антон Степаненко и Александр Лукьянов, исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" и член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский. Работы также оценивали военные корреспонденты RT Валентин Горшенин, Мурад Газдиев, Саргон Хадайя, Семен Сендеров, журналист RT Arabic Салям Мусафир и главный редактор RT Balkan Елена Милинчич.
В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.
Корреспондент РИА новости принимает шевроны с рисунками детей для российских солдат - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:14Специальная военная операция на Украине
Военкоры РИА Новости передадут участникам спецоперации сувениры от детей
 
ОбществоХалед аль-ХатыбЕвгений ПоддубныйКирилл ВышинскийМариупольСирияРоссияRT ArabicВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала